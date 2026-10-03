Menjívar pone el pecho a las balas: "Critíquenme a mí y dejen a los muchachos tranquilos"

Edrick Menjívar, uno de los líderes de la Selección Nacional de Honduras, dio la cara tras la vergonzosa derrota sufrida el viernes ante Martinica por la Liga de Naciones de Concacaf. El portero hondureño del Olimpia señaló los errores que provocaron la penosa caída, un resultado que dejó a la H al borde de la eliminación y con el peligro de complicar incluso su permanencia en la Liga A.

Además, fiel a su estilo, Menjívar pidió paciencia ante los resultados y dejó clara su confianza en el proceso encabezado por el técnico español José Francisco Molina.

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE EDRICK MENJÍVAR --

¿Cómo digerir la derrota ante Martinica y qué ha pasado?



Es difícil. Era un partido donde teníamos la necesidad de ganar. Creo que, hablando en general, nos faltó todo ayer: fútbol, intensidad, actitud y ganas. Era un conjunto de cosas que no teníamos anoche y que nos pasaron factura. Creo que por eso se da el resultado. ¿Por qué Honduras pasa de un gran juego en Jamaica a lo ocurrido ante Martinica? ¿Crees que el jugador se agranda?



Es algo para analizar. No es de ahorita, nos viene ocurriendo desde hace días. Nos cuesta encontrar esa consistencia y mantener un ritmo a buen nivel. Somos muy intermitentes: uno bueno y otro malo. Pasa mucho por la cabeza. No creo que sea por menospreciar al rival. No se hizo algo diferente al juego ante Jamaica. Es una de las falencias que tenemos en el fútbol de Honduras y hay que buscarle solución. El fútbol y la vida son así. No hay tiempo para ser depresivos. Un jugador depresivo no sirve en el fútbol. Tampoco es que estamos alegres; estamos tristes y dolidos. Hay que aprender a vivir con esa tristeza y ese dolor, y tener que entrenar para ganar el juego de este lunes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La gente es dura y lo que ocurrió duele. ¿Qué se habló en el camerino tras haber perdido de esta magnitud?



Creo que decir lo que ocurrió en el camerino no se puede. Es algo íntimo de nosotros. Nunca he divulgado lo que pasa dentro de un camerino. Está claro que hablamos. Transmitirle algo a la gente ahorita es duro, ya que ocupan resultados. Hay que hablarles dentro de la cancha. Hemos hablado mucho tiempo con los micrófonos y hemos mandado muchos mensajes, pero, en definitiva, hay que hablarle a la gente dentro de la cancha, sacando resultados. Se habla mucho de un nuevo proceso. ¿Qué pensás cuando se está perdiendo al inicio de un proceso y dónde queda la responsabilidad del jugador hondureño?



Sí, es difícil porque venimos año tras año luchando y tratando de lograr el objetivo, y la realidad es que no lo hemos logrado. No hemos ido al Mundial y tampoco hemos podido sacar los resultados en este nuevo proceso. También hemos logrado algunas cosas importantes. Hemos llegado a semifinales de la Copa Oro y todo eso. Entonces, no todo es malo, pero, en definitiva, todo se basa en los resultados, que al final del día son los que dictan el día a día del jugador, del entrenador y de todo el mundo. Creo que tanto el cuerpo técnico como Francis han venido a aportar mucho, siguen aportando y seguirán aportando. Entonces, nosotros como jugadores lo que tenemos que hacer es adaptarnos lo más rápido posible a la idea de ellos, ayudarnos dentro de la cancha y, en algún momento, empezar a tomar responsabilidades también nosotros. Porque pasan entrenadores, pasan entrenadores y sigue lo mismo. Entonces, en algún momento tenemos que empezar a vernos nosotros también, a ver en qué estamos fallando como jugadores. Me ha dolido todo lo que nos ha pasado en las eliminatorias anteriores, los resultados y no poder sacar el resultado que la gente desea. Seguimos aquí luchando, seguimos aquí tratando de levantar la mano y ayudando, y lo seguiremos haciendo hasta que ya no tengamos fuerza. Ojalá que se nos empiecen a dar los resultados, que en el fútbol es lo más importante. Yo siempre he dicho que en el fútbol lo más importante son los resultados.