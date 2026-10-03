Erick Puerto revela cómo está el camerino tras la derrota: "Nos faltó hambre"

Erick “Yio” Puerto vivió una noche agridulce con la Selección Nacional de Honduras. El atacante del Bate Borisov anotó su primer gol con la camiseta de la Bicolor, pero el equipo catracho terminó cayendo 2-1 ante Martinica y complicó sus aspiraciones en la Concacaf Nations League. Puerto fue titular en este encuentro y aprovechó la oportunidad para estrenarse como goleador con la Selección de Honduras. Sin embargo, el resultado colectivo opacó su alegría y el futbolista reconoció que el equipo debe levantar cabeza rápidamente.

Tras el pitazo final, el atacante habló ante los medios de comunicación y se refirió a su gol, el estado del camerino, la autocrítica del grupo y lo que deben mejorar para el próximo partido ante Jamaica. Sobre su primer gol con la Bicolor y la derrota ante Martinica, Puerto expresó: "Agradecido con Dios porque se me dio la oportunidad de salir como titular y anotar mi primer gol con la Selección pero al igual pues no se consiguió el resultado que queríamos pero toca levantar cabeza y ir el lunes a ganar en casa." El delantero también explicó cómo quedó el camerino hondureño después del resultado adverso y aseguró que todos asumieron su cuota de responsabilidad. "Creo que todos tomamos responsabilidad, todos jugamos un papel aquí y creo que cada uno toma su cuota de responsabilidad y sabemos lo que tenemos que hacer para salir a ganar el lunes." Puerto fue consultado sobre la autocrítica que realizó el plantel inmediatamente después del encuentro y explicó que cada futbolista debe cumplir con su función dentro del equipo.

"Creo que cada quien a sumar a su rol, tanto como cada uno de los jugadores toma su rol en lo defensivo y en lo que somos como equipo y tratar de mejorar cada vez más."

La Selección de Honduras tendrá poco tiempo para recuperarse, ya que volverá a enfrentarse a Jamaica el próximo lunes en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Ante esto, Puerto pidió el respaldo de la afición hondureña.

"Que nos sigan apoyando, que no bajemos los brazos que es lo que nos caracteriza a los hondureños, que más que todo esa garra, seguir mostrándola y ese apoyo que necesitamos."

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El atacante también fue cuestionado sobre si Honduras había menospreciado a Martinica durante el partido, algo que descartó de manera contundente.

"No, nunca menospreciamos al rival, siempre lo tomamos en serio como cada entreno, como cada partido. Entramos convencidos de que queríamos la victoria, lastimosamente no se pudo dar resultado."