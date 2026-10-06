Keyrol Figueroa niega fracaso de Honduras y responde a las críticas: "Es un proceso"

El delantero también habló sobre el momento que atraviesa la Bicolor y pidió entender que se trata de un proceso con un grupo joven: “No puedo decir vergüenza porque es un proceso. Obvio, ya lo hemos usado ese título muchas veces, pero es la verdad, es un proceso”, manifestó. Además, dejó claro que confía en que el equipo irá mejorando con el tiempo: “Mientras más partidos vamos a tener, mejor vamos a estar”.

Keyrol Figueroa hizo un balance de su reciente convocatoria con la Selección de Honduras antes de emprender su regreso a Inglaterra, donde se incorporará nuevamente al Port Vale . El joven futbolista aseguró que se marcha con aprendizaje de esta experiencia: “La verdad, es un tiempo para aprender. Muy alegre del tiempo que he estado con mis compañeros aquí en esta convocatoria”.

De cara a lo que viene, Keyrol apuntó al repechaje por un boleto a la Copa Oro y aseguró que el grupo tiene una nueva oportunidad: “Ese es el enfoque ahorita, paso por paso”, expresó el atacante, quien antes de tomar su vuelo rumbo a Inglaterra agregó: “Tenemos la buena cosa que nos ha dado el fútbol, nos ha dado una nueva oportunidad y, bueno, alistarnos para el repechaje”.

Más frío, más tranquilo. ¿Cómo analizás lo que ha sucedido con la Selección?



La verdad, es un tiempo para aprender. Muy alegre del tiempo que he estado con mis compañeros aquí en esta convocatoria y, la verdad, muy alegre por la participación que me dio el equipo debajo de José Molina.

¿Has sentido responsabilidad en todo este tiempo que estuviste con la Selección? ¿Sentiste la responsabilidad como de ser legionario, ser extranjero y tener que dar un poco más?



Pues no, la verdad no. Yo no la he tomado así. Yo la he tomado paso por paso. Entiendo la historia que yo tengo detrás de mi familia, de mi papá, la expectativa que tiene la gente de mí, pero no. La verdad, yo vine aquí a Honduras para ayudar. Solo he tratado de mejorar el equipo y ese es mi mayor enfoque ahorita.

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¿Creés que se puede considerar como salvar la vergüenza, Keyrol, el haber evitado irse a la B? Porque antes del partido ya se sabía que a los cuartos no podíamos clasificar por la victoria de Guatemala.



Pues yo no sabía mucho del partido anteriormente. Yo estaba enfocado en el de nosotros, la verdad. No puedo decir vergüenza porque es un proceso. Obvio, ya lo hemos usado ese título muchas veces, pero es la verdad, es un proceso. En las redes, pero no, es la verdad. Toma tiempo, las buenas cosas toman tiempo. Y yo sé que, obvio, esta es la primera vez que este equipo muy joven ha jugado juntos y todavía han habido buenos resultados; también han pasado los malos, pero mientras más partidos vamos a tener, mejor vamos a estar.

Ahora, ¿cómo vivís esto con tantos jóvenes a tu lado? Ver lo de Victor Vandenbroucke también, que tuvo la oportunidad de estar, pero no sumó ningún minuto. ¿Cómo lo asimilás vos también? ¿Aconsejarlo a él también?



Eso es la vida del fútbol. Algunas veces las buenas cosas pasan y las malas también. Y yo le mandé un mensaje, le he hablado y, la verdad, la noticia me dio un poco de sorpresa. Es un buen chico, un buen jugador y, la verdad, esperamos mucho del futuro de él y ojalá que él pueda regresar aquí a Honduras.

Te sorprendió, vos que sos joven, Keyrol. Tu formación fue en el extranjero también. ¿La decisión de Víctor?



Bueno, en la manera como se salió, porque él es muy interno, él es muy a él mismo, pero él es un buen chico, un buen niño. Él trabajó muy duro para este puesto y, la verdad, yo, con cualquier decisión que él ha tomado, estoy muy alegre por él. No hay nada mejor para él.