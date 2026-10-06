David Ruiz lloró por no jugar y su postura sobre Vandenbroucke: "Entiendo su frustración"

David Ruiz fue uno de los seleccionados que no vio minutos con la Bicolor durante la reciente fase de grupos de la Concacaf Nations League. Antes de abondar el país, el volante del New York Red Bulls brindó declaraciones y reveló que lloró por no ser tomado en cuenta por el técnico José Molina para estos encuentros. El mediocampista de 22 años confiesa que mantuvo una charla con el entrenador español para expresarle su incomodidad, pero explica que seguirá trabajando fuerte para poder sumar partidos con la 'H' en la próxima ventana. También fue consultado sobre la situación de Victor Vandenbroucke, que tampoco tuvo participación y a través de una carta abierta anunció que por ahora renuncia al combinado nacional.

"Ahorita voy a enfocarme con mi club y dar la mejor versión para venir acá y poder aportar. Venir con más fuerza, sumar minutos y venir en un mejor momento", aseguró Ruiz ante de tomar el vuelo que lo llevaría a Estados Unidos. Victor Vandenbroucke renunció a la Selección. ¿Se le faltó el respeto al jugador que viene de largo? Ustedes los legionarios que vienen a querer aportar un poco a la Selección No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Es una situación difícil. Yo estuve en la misma posición. Es algo que es difícil. Llegué a compartir con él ahorita, lo llegué a conocer más como persona y como jugador. Me parece un jugador muy bueno, fantástico. Está muy joven, acaba de cumplir 18 años. Es algo que no solo es decisión de él, sino también de su familia. Entiendo su frustración. ¿Hablaste con él? Me gustaría mantenerlo entre él y yo. Es mejor así, mantenerlo en privado. Pero se entiende su frustración. En cuatro partidos no llegó a sumar minutos. Todavía es un chico joven, tiene un gran futuro. Creo que en un futuro si se decide venir con la Selección es alguien que pueda aportar mucho. Después de la ausencia de Andy Najar, que es un jugador referente de nosotros, que nos ayudaba siempre mucho con la experiencia que tiene, el talento que tiene. Si él decide regresar a Honduras, es alguien que tiene un gran futuro. Un muchacho súper maduro para su edad. Es algo que me impresionó mucho, llegando a conocerlo como persona. Es una situación difícil, en cuatro partidos no sumar minutos. Cuando pasan estas cosas, ¿es mejor que no te vuelvan a convocar? Usted vivió la misma situación y sigue en la Selección No sé, muchas cosas te pasan por la cabeza al momento, cuando estás caliente y todo. Pero no, es algo que no me arrepiento haber decidido vestir y representar esta camisa. Y nada, cada decisión que tomo no me arrepiento. Creo que es la mejor decisión que he tomado. Es la vida de un futbolista. Muchas cosas salen de la manera que uno no quiere. Pero al final del día tengo fe que todo es el tiempo de Dios y cuando tenga la oportunidad me gustaría aprovecharla y aportar mucho a la Selección. Hay una palabra en este proceso que dicen "paciencia", pero ¿hasta cuánto nos puede durar la paciencia nosotros como prensa, a ustedes como jugadores y a la afición? Es algo también complicado porque todos queremos los frutos rápidos. Pero siento que es difícil. El técnico lleva el partido contra Perú, Argentina y estos cuatro partidos y apenas lleva seis. Es algo que creo que va a ayudar mucho a la Selección en la forma de jugar y todo. Si ustedes ven, creo que estamos teniendo más riesgo tratando de salir jugando con el balón y cosas así. Creo que si vemos el partido, al menos contra Jamaica, es un equipo que tiene muchos jugadores que van a Inglaterra y cosas así. Creo que fue un partido que dominamos allá en Jamaica, más que todo. Y poco a poco, creo que cuando hacemos las cosas bien y estamos enfocados en los 90 minutos, se pueden dar las cosas.

Tu concepto y maduración, ¿qué te permite después de esta vivencia? Es algo que no puedo controlar. Al final del día son decisiones de los técnicos y hay que confiar que al final del día él sabe lo que hace. Mantenerme paciente, enfocarme en lo que puedo controlar y levantarme al siguiente día, luchar más y meterle más esfuerzo que al final del día se van a dar las cosas. Cuando miras a Jorge Álvarez, en la misma situación tuya, que sabemos de su calidad, ¿qué te pasa por la mente? Es frustrante porque Jorge es un jugador calidoso. Lo ha demostrado en los entrenos, en los partidos que juega con Olimpia. Pero es difícil porque somos seis jugadores peleando dos puestos en el mediocampo. Apenas llega el técnico seis partidos y está buscando las mejores combinaciones para aportar y hacer lo mejor con la Selección. Pero poco a poco, con los partidos, él va a encontrar la combinación perfecta y creo que sí, con el tiempo se va a dar. Es difícil porque en un partido tuvimos dos mediocampistas fuera, pero después tenías cuatro. ¿Con qué te quedas de lo que te dijo Molina? Después de este último partido hablé con él, pero creo que es una conversación que me gustaría mantener entre él y yo, nada más. Le explicaste tu incomodidad futbolística Sí. Él me dio la razón. Me dijo '100% es entendible cómo te sentís y todo'. Nada más. Hay una apertura de poder expresar tu incomodidad. Se recibe de muy buena manera, como para no romper esa relación. Sí, es alguien que es fácil de llegar y hablar y lo bueno es que siempre nos mantenemos transparentes, no estamos comiéndonos el oído. No venís a hablar detrás de Molina ni él habla de los jugadores Sí, cuando hablo con él, él siempre me habla claramente lo que es y siempre es sincero con uno y yo igual. Hay que tener esa "paciencia" que está pidiendo Molina con la afición Sí, es algo difícil pero nada, a seguir adelante. ¿Con quién te desahogaste por esta situación? Con la familia, mi mamá. Al final del día la familia siempre está ahí en las buenas y en las no muy buenas. Siempre hablo con mis hermanos, con mi madre y es alguien que siempre me trae paciencia, siempre me pone a pensar en el más allá, no en el momento. Claro que muchas veces voy frustrado, hay veces que lloro hablando con ella y todo, pero es alguien que siempre me mantiene con paz y fe y es alguien que agradezco mucho por todo lo que hace por mí.