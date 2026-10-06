Deybi Flores señala el gran fallo de Honduras y sorprende: "Yo me hago responsable"

Deybi Flores reconoció que Honduras quedó con mucho por corregir tras cerrar su participación en la competencia y no conseguir el boleto a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, aunque destacó que la Bicolor logró mantener su lugar en la Liga A: “Lo más importante fue que luchamos hasta el final. No se dio, lastimosamente, lo que queríamos. Somos conscientes de que hay muchas cosas por mejorar”, manifestó el mediocampista hondureño. El futbolista también asumió parte de la responsabilidad por el rendimiento de la Selección: “En nosotros, los más grandes, los de más experiencia, creo que nos faltó eso; nos faltó aportar un poco más”, expresó Flores, quien además señaló una de las principales tareas pendientes del equipo: “El fútbol no se trata de tener bajos y altos. Creo que hay que mantenerse en un intermedio y eso es lo que nos ha faltado a nosotros”.

De cara a lo que viene, Deybi insistió en la necesidad de cambiar y construir mayor regularidad en la Selección de Honduras. “Es un nuevo proceso, pero también hay que empezar a cambiar. Hay que empezar a hacer cambios lo más pronto posible”, afirmó. Sobre el futuro inmediato, dejó claro que el grupo debe pasar página y prepararse para los próximos compromisos: “Toca levantar cabezas. En lo personal, lo que pasó ayer, lo viví ayer. Ya hoy es un nuevo día y hoy toca seguir para adelante”.

-- ENTREVISTA A DEYBI FLORES --

¿Qué piensas que se saca después de este cierre de la competencia?



Creo que lo más importante fue que luchamos hasta el final, peleamos. No se dio, lastimosamente, lo que queríamos. Somos conscientes de que hay muchas cosas por mejorar. Como siempre lo digo, siempre hay cosas por mejorar. La gente está cansada de decir muchas cosas, de hablar muchas cosas. Creo que está de más seguir hablando. Creo que lo que toca es seguir trabajando de la mejor manera, tratar de demostrar las cosas dentro de la cancha, que, al fin y al cabo, es lo que vale. El análisis es seguir trabajando en muchas cosas por mejorar. Creo que se rescatan muchas cosas positivas, pero, más allá de esto, es un nuevo proceso al cual tenemos que ser conscientes también nosotros de la experiencia que tenemos que aportar un poco más. Ustedes como futbolistas, ¿cómo sienten el malestar de la gente? Por ejemplo, que quizás los resultados no se han dado y el peso que se está cargando es grande.



Es duro. Creo que, independientemente de que sea futbolista o se dedique a lo que se dedique, nadie quiere ser criticado. Pero bueno, también se acepta. También somos conscientes. Yo, en lo personal, me hago responsable de mis críticas, me hago responsable de lo que suelen decir de mí, y eso me fortalece. Me toca agarrarlo para obtener más fuerza y seguir para adelante, que, al fin y al cabo, Dios conoce mi corazón, Dios conoce lo que quiero y lo que siempre he querido. Siempre he dicho que cada vez que se me da la oportunidad de portar la camiseta de la Selección, doy todo por el todo. Por ahí me he quedado con ciertas cosas que, de repente, no pude dar, pero bueno, creo que ahora voy a seguir trabajando para poder dar lo que siempre he dado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Menjívar salió al frente y dijo ahí: “Que me critiquen a mí, que soy de la experiencia y tengo esa fortaleza para poder asimilar este tipo de situaciones, pero que a los jóvenes que vienen ahí, por favor, que se les tenga paciencia”. ¿Qué pensamos al respecto? Creo que sí, comparto ciertas cosas de él y tiene razón en ciertas cosas. Lo que sí es que me gustaría también que los jóvenes se vayan responsabilizando de cosas. Creo que, al fin y al cabo, esto es fútbol y ellos deben entender que, desde que una vez tomaron la decisión de jugar al fútbol, tienen que saber que hay una responsabilidad muy grande, y más cuando se está en la Selección. Así que sí, creo que nosotros, los grandes, más que todo, tenemos que enseñarles eso a ellos, que vayan aprendiendo a aceptar ese tipo de críticas, a asumir ese tipo de responsabilidad, que, al fin y al cabo, es lo que los va a fortalecer. Y eso es lo que nos va a llevar a la victoria, que creo que eso es lo que queremos todos. ¿Dónde crees vos que se dio el estancamiento, el no lograr el objetivo de pasar entre los mejores cuatro?



Yo pienso que se dejaron de hacer muchas cosas. Los más grandes, los de más experiencia, creo que nos faltó eso; nos faltó aportar un poco más. Pero bueno, creo que esto es grupal, esto no es individual. Al fin y al cabo, faltó el hecho de sacar el pecho, de tener esa casta que por ahí hemos tenido por momentos. Y bueno, creo que debemos ser conscientes de que el fútbol no se puede tener un partido bueno y un partido malo. Hay que tener una consistencia muy grande, y eso creo que por ahí viene el hecho de que no la tuvimos. Creo que el fútbol no se trata de tener bajos y altos. Creo que hay que mantenerse en un intermedio, y eso es lo que nos ha faltado a nosotros.

Selección o equipo que no gane en casa difícilmente puede lograr los objetivos. No sé si lo compartís conmigo; esa es mi manera de pensar.



Sí, obviamente. Creo que en casa hay que hacerse respetar, en casa hay que lograr ganar siempre. Pero hay que entender algo: esta vaina es fútbol. Yo tengo tres cosas muy claras: así como se puede ganar, se puede empatar y se puede perder. Lo que pasa es la forma de perder; creo que eso es lo que duele. ¿Falta un poco más de garra en ustedes, en general, en el grupo? ¿Eso sentís que hace falta? ¿Hay desconcentraciones o qué pasa?



Nos ha faltado eso, y no simplemente en este nuevo proceso. En los últimos procesos creo que eso también ha faltado muchísimo. Y creo que no solo yo, muchos lo hemos repetido y lo hemos dicho: que por ahí se ha perdido un poco esa catrachería que siempre hemos tenido. Y bueno, al fin y al cabo, hay que entender algo: es un nuevo proceso, pero también hay que empezar a cambiar. Hay que empezar a hacer cambios lo más pronto posible, porque todo mejora, todo sobresale y nosotros no podemos quedarnos ahí. Hoy ves a Guatemala, por ejemplo, en primer lugar. ¿Te sorprendió cuando ves esa tabla de posiciones? Nosotros quedamos ahí cuartos y Guatemala es líder.



No, más allá de sorprenderme, no, porque creo que todos los países han mejorado, todos los equipos han mejorado. Mirá esas islas. Antes cualquiera diría que Honduras los agarraba y les metía seis, siete, ocho; ahora no. El fútbol ha evolucionado, y eso es una de las cosas que ustedes, como periodistas, y la afición deben entender: que nosotros tampoco jugamos solos, que también hay un equipo al cual se respeta. Y creo que también eso ha sido algo en lo que nosotros, como jugadores, hemos fallado: el hecho de querer no tanto ver de menos a los demás, pero sí entender que ya los equipos no son fáciles, que ya no son iguales como antes. Entonces, por ahí también hay que saber interpretar los partidos, interpretar los países, interpretar el equipo con el que vas a jugar, para tratar de sacar cosas diferentes. Nunca habían podido ganarle a Jamaica y te estoy hablando de todas las generaciones que hemos tenido. Habían tenido un armado que vos mismo lo admiraste, compartiste con él, nunca pudieron ganar en Kingston. Ustedes lo hicieron, pero a la vuelta de la esquina se cae con Martinica. ¿De esos picos me estás hablando?



Obvio, sí, claro. Creo que Jamaica nos salió un partido muy redondo, gracias a Dios, muy bueno, y creo que a eso me refiero. Ese fue un partido al cual debería ser, como decimos nosotros, el despegue para cosas positivas. Y creo que eso es lo que debemos entender: no podemos tratar de hacer un partido bien o un partido mal. Creo que todos los partidos debemos jugarlos por igual y, más que todo, eso pienso que es interpretar los partidos. Creo que ahí nosotros hemos fallado mucho. Hemos interpretado muy mal muchos partidos, hemos leído muy mal muchos partidos y, por ahí, nos ha pasado factura. Ahora cada quien debe autocriticarse, cada quien debe responsabilizarse para poder aportar lo más valioso de sí mismo para el bienestar de la Selección. Todo ser humano debe ser positivo y autocrítico, en cualquier gestión que realice, y creo que eso debe aportar mucho y que todos los jugadores sean conscientes.



Obviamente, yo soy muy positivo. Soy muy positivo más allá de lo que ha pasado, pero también soy muy autocrítico. Yo soy el primero. Cuando he fallado o fallo, trato de reaccionar. Aquí donde me miran me han autocriticado muchísimo por todo lo que ha pasado, pero bueno, creo que esto nos queda aquí. Toca levantar cabezas. En lo personal, lo que pasó ayer, lo viví ayer. Ya hoy es un nuevo día y hoy toca seguir para adelante, que, al fin y al cabo, es parte de la vida, es parte del fútbol y es parte de lo que nos dedicamos.

Se salvó una vergüenza porque habernos ido a la Liga B, eso hubiese sido lo peor, tanto para ustedes como futbolistas como para el país en general. Hoy están a las puertas ahí de poder luchar y poder estar en la Copa de Oro.



Sí, sí, sí. Durísimo. Se escucha duro como lo decís, pero bueno, es la realidad, es la realidad. También hay que ser conscientes nosotros, pero bueno, más allá de verlo de esa forma, ya pasar la página. Creo que cada quien ahora, pues, a trabajar a sus equipos de la mejor manera para cuando toque, pues, el partido en noviembre, que sea la fecha FIFA, que toque amistoso o el partido de repechaje en marzo, pues tratar de venir de la mejor forma para ahora sí tratar de poder despegar de la mejor manera como equipo juntos. ¿Este proceso crees que para dos o tres años, como dijo Edrick, habría que tener esa calma?



Bueno, el proceso se trata de eso, ¿no? Pero bueno, esperamos que sea lo más pronto posible, que creo que es lo que queremos todos. Pues obviamente tampoco queremos tener un proceso de un partido bien y un partido mal. Queremos tener un proceso de partidos de un promedio bueno, así que esperamos que sea lo más pronto posible. ¿Te sorprendió el tema de Victor Vandenbroucke, esta decisión que ha tomado de decir no a la Selección ya?



Yo en este tipo de cosas no me meto. Trato de solo involucrarme en lo que debo. ¿Pero como compañero te sorprendió?



Es complicado, es complicado, porque él tendrá sus razones. Él tendrá sus razones. Creo que es muy difícil para él saber que viene a un país donde se le dificulta el idioma, donde hay muchas cosas por juego, y bueno, creo que la decisión que haya tomado o que vaya a tomar, pues yo no más le aconsejo que lo piense muy bien. Creo que representar a tu país, representar a Honduras es lindo, pero bueno, creo que ya él tomará la decisión con su familia. Y bueno, le deseo lo mejor en cualquier tipo de decisión que él tome.