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Convocatoria de la Sub-17 de Honduras para los duelos ante Atlético y Real Madrid

Francis Hernández confirmó los duelos de preparación en la capital española de la Sub-17 catracha antes de la Copa del Mundo en Qatar.

Convocatoria de la Sub-17 de Honduras para los duelos ante Atlético y Real Madrid

La Sub-17 de Honduras disputará partidos amistosos en la capital española previo a la Copa del Mundo en Qatar.
07 de octubre de 2026 a las 18:57

La Selección Sub-17 de Honduras afrontará partidos de preparación en España contra el Atlético y Real Madrid de cara al Mundial de Qatar que arranca a partir del 19 de noviembre y que finalizará el 13 de diciembre.

Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), confirmó los duelos amistosos contra los dos equipos de la capital española antes de que se anunciara la convocatoria oficial para dichos encuentros.

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"Iremos ahora a preparar el Mundial Sub-17 a España con la generación 2009, 2010 y 2011. Jugaremos dos partidos, contra el Atlético de Madrid y Real Madrid", aseguró el directivo durante su intervención en Fútbol a Fondo.

"Al Mundial Sub-17 se va con la generación 2009, pero yo puedo anticipar que nosotros vamos a ser la selección más joven del mundo. La explicación es que hay jugadores muy buenos 2009 tanto fuera como dentro de Honduras, también hay 2010 y 2011 con mucho nivel, vamos a ser atrevidos y valientes", explicó el español.

Cabe recordar que la mini 'H' quedó ubicada en el Grupo L de la Copa del Mundo y sus compromisos en fase de grupos serán ante Serbia, Japón y Colombia.

Una vez confirmado que la Sub-17 se fogueará en Europa previo al Mundial, la Federación dio a conocer quiénes son los elegidos por el técnico Merling Paz para esta gira que empieza el próximo 12 de octubre.

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En la lista destacan seis jugadores de Olimpia como Jeremy Rodríguez, Denzel Arzú o Cristian Rodas, mientras que por parte de Real España fueron incluidos Mike Arana, Milton Moya y Nelson Castillo.

Tambén aparece jóvenes de Motagua como Fabián Ramos y otros futbolistas que se forman fuera de nuestro país como los porteros David Paz y Manuel Reixach, el defensor Alfredo Rodríguez, los volantes Carlos López, Kevin Gyamfi, Marvin Figueroa o Darwin Cruz.

El atacante Hendrik Menjivar, que se forma en el fútbol suizo con el FC Solothurn, también fue citado para estos encuentros de preparación en España.

CONVOCATORIA DE LA SUB-17 DE HONDURAS

Porteros

David Paz - Cincinnati

Manel Reixach - Girona

Juan Quezada - UPNFM

Defensas

Nelson Castillo - Real España

Alfredo Rodríguez - Girona

Denzel Arzú - Olimpia

Cristopher Connor - Olimpia

Fabian Ramos - Motagua

Kevin Gyamfi - RCD Espanyol

Erlin Cano - HSV

Kevin Perez - Génesis FC

Mediocampistas

Heiner Reyes - Olimpia

Cristian Rodas - Olimpia

Jonathan Claros - Olimpia

Carlos López - Austin FC

Mike Arana - Real España

Marvin Figueroa - Hoogstraten V.V

Welson Jimenez - Girona

Darwin Cruz - AFFI

Yeiron Arzú - Platense

Miguel Castillo - UPNFM

Cristopher Batiz - Seattle Sounders

Delanteros

Jeremy Rodríguez - Olimpia

Milton Moya - Real España

Hendrik Menjivar - FC Solothurn

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Redacción web
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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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