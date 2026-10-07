Convocatoria de la Sub-17 de Honduras para los duelos ante Atlético y Real Madrid

La Selección Sub-17 de Honduras afrontará partidos de preparación en España contra el Atlético y Real Madrid de cara al Mundial de Qatar que arranca a partir del 19 de noviembre y que finalizará el 13 de diciembre. Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), confirmó los duelos amistosos contra los dos equipos de la capital española antes de que se anunciara la convocatoria oficial para dichos encuentros.

"Iremos ahora a preparar el Mundial Sub-17 a España con la generación 2009, 2010 y 2011. Jugaremos dos partidos, contra el Atlético de Madrid y Real Madrid", aseguró el directivo durante su intervención en Fútbol a Fondo. "Al Mundial Sub-17 se va con la generación 2009, pero yo puedo anticipar que nosotros vamos a ser la selección más joven del mundo. La explicación es que hay jugadores muy buenos 2009 tanto fuera como dentro de Honduras, también hay 2010 y 2011 con mucho nivel, vamos a ser atrevidos y valientes", explicó el español. Cabe recordar que la mini 'H' quedó ubicada en el Grupo L de la Copa del Mundo y sus compromisos en fase de grupos serán ante Serbia, Japón y Colombia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Una vez confirmado que la Sub-17 se fogueará en Europa previo al Mundial, la Federación dio a conocer quiénes son los elegidos por el técnico Merling Paz para esta gira que empieza el próximo 12 de octubre.

En la lista destacan seis jugadores de Olimpia como Jeremy Rodríguez, Denzel Arzú o Cristian Rodas, mientras que por parte de Real España fueron incluidos Mike Arana, Milton Moya y Nelson Castillo. Tambén aparece jóvenes de Motagua como Fabián Ramos y otros futbolistas que se forman fuera de nuestro país como los porteros David Paz y Manuel Reixach, el defensor Alfredo Rodríguez, los volantes Carlos López, Kevin Gyamfi, Marvin Figueroa o Darwin Cruz. El atacante Hendrik Menjivar, que se forma en el fútbol suizo con el FC Solothurn, también fue citado para estos encuentros de preparación en España.

✅Convocatoria para Fogueos Internacionales | #HU17 🇭🇳La Selección Nacional U-17 🇭🇳 presenta su convocatoria para la gira de preparación en Madrid 🇪🇸, del 🗓️12 al 22 de octubre.Un nuevo capítulo en el camino de nuestra #HU17Mundialista rumbo a la Copa Mundial de la FIFA U-17 Qatar 🇶🇦 2026. #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) October 8, 2026

CONVOCATORIA DE LA SUB-17 DE HONDURAS