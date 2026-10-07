¡Sorpresota! Un hondureño en el 11 ideal de la Concacaf Nations League

La Concacaf ha sorprendido este miércoles tras dar a conocer el equipo ideal de la fase de grupos de la Liga de Naciones y figura un jugador del combinado catracho.
Alexandre Pierre - De acuerdo con la Concacaf, el arquero haitiano fue el mejor durante esta primera ronda. El guardameta mostró un nivel muy alto con 15 atajadas decisivas para asegurar el pase de su selección a la siguiente ronda de la competencia.
Aarón Herrera - Lateral derecho de Guatemala que se acaba de desvincular del DC United de la MLS. Registró un total de 10 entradas efectivas y fue clave para mantener el arco en cero en las jornadas definitivas.
Luis Vega - Pese a que fue uno de los más criticados por la afición de Honduras, el central de Motagua fue el único representante de la selección catracha en recibir este reconocimiento por parte de la confederación. Disputó tres partidos de la competencia y aportó con una asistencia.
Ronaldo Webster - Ha sido una de las figuras más destacadas de la fase de grupos con Jamaica. Aportó un total de 17 entradas y 5 intercepciones a lo largo de la primera ronda, ayudando a su equipo para asegurar su boleto a los cuartos de final.
Leandro Bacuna - Su desempeño como capitán y figura de Curazao lo incluyeron en el equipo ideal del certamen. El mediocampista disputó 315 minutos y marcó un tanto.
Danley Jean Jacques - Volante de Haití que juega para el Philadelphia Union de la MLS y que avanzó a la siguiente ronda del torneo.
Heinz Mörschel - Pieza fundamental para República Dominicana, destacándose como uno de los goleadores y referentes del mediocampo en la Liga A. El volante del FC Vizela aporta experiencia, visión de juego y jerarquía a un plantel dominicano que sigue haciendo historia en Concacaf.
Juninho Bacuna - Brilló con Curazao en la Liga de Naciones al registras 2 tantos y 3 asistencias durante los 4 partidos de la fase de grupos. Anotó el gol de la victoria por 1-0 ante Trinidad y Tobago el 1 de octubre.
William Fajardo - El atacante de Guatemala tuvo una noche gloriosa cuando fue el protagonista absoluto en la histórica goleada 6-0 ante El Salvador por la segunda fecha de la Liga A. Durante ese partido hizo un triplete y también dio una asistencia.
Wilson Isidor - El delantero del Sunderland completó una gran ventana internacional en la que Haití logró avanzar a los cuartos de final. Disputó los cuatro partidos como titular (341 minutos), registrando 3 goles y 2 asistencias, lo que le valió ser incluido en el 11 ideal.
Kenji Gorré - Anotó 4 dianas en los 4 partidos disputados durante la fase de grupos. Sus goles y desequilibrio ofensivo resultaron fundamentales para que Curazao se adueñara del primer lugar de su sector.
Este es el 11 ideal que presentó la Concacaf Nations League tras completarse la fase de grupos que se disputó durante esta fecha FIFA entre septiembre y octubre.
Respecto a la Selección de Honduras, le esperan los partidos amistosos en noviembre tras quedar eliminada del torneo. Finalizó en el cuarto lugar del Grupo B con cuatro puntos luego de empatar 1-1 ante Jamaica en Tegucigalpa. Aunque no clasificó a los cuartos de final, evitó el descenso a la Liga B y aseguró el repechaje para buscar el boleto a la Copa Oro 2027.