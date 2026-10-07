La Sub-16 de Honduras debutó en el Torneo UNCAF de FIFA con una dura caída

¡Amargo debut! La Sub-16 de Honduras arrancó este miércoles el Torneo UNCAF FIFA Forward con una dura caída ante Guatemala por 2-0 en el Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla (El Salvador). La mini 'H', que dirige el español Cristian Aleza, se vio superada por un cuadro chapín que logró sumar los primeros tres puntos gracias a los goles de Jordin Valladares.

El joven delantero de Guatemala no tardó en abrir el marcador y apenas a los 6 minutos le daba el primer golpe a los catrachos con la complicidad del portero Nelson Palomo. Tras el tanto, Honduras intentó igualar el tablero por medio de Said Canales, pero la escuadra guatemalteca supo contener los ataques y aseguró la ventaja mínima para irse al descanso. En el segundo tiempo, Jordin Valladares firmó su doblete al 55' en una jugada donde la defensa catracha no tuvo reacción y el atacante, sin marcas dentro del área, conectó un centro desde la derecha para vencer a Palomo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Honduras quedó encuadrada en el Grupo A con Guatemala, Belice y el anfitrión El Salvador. Por lo tanto, el seleccionado chapín lidera la llave con tres unidades a falta de lo que ocurra entre beliceños y salvadoreños que jugarán esta noche (8:00 PM).

Final del partido🇭🇳 Honduras 0-2 Guatemala 🇬🇹🏟️ Estadio Las Delicias, 🇸🇻🏆 Torneo UNCAF - FIFA Forward#HU16 #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión https://t.co/fAVkDHulZz — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) October 7, 2026

La próxima cita para la Sub-16 de Honduras será el viernes ante Belice y cerrará la fase de grupos el domingo frente a 'La Selecta'. El Torneo UNCAF, que se extenderá del 7 al 13 de octubre, promete emociones fuertes de principio a fin. Mientras el grupo de Honduras define a su vencedor, el Grupo B hará lo propio en una dura lucha compartida entre Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Puerto Rico. Cabe mencionar que los equipos que terminen en el primer lugar de cada grupo (Líder del Grupo A vs. Líder del Grupo B) se clasifican directamente para jugar el partido por el título de campeón del torneo. El objetivo de este certamen regional es llevar a cabo una preparación fundamental para las selecciones menores rumbo al Campeonato Sub-17 de la CONCACAF.