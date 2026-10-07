¿Se va de El Salvador? El anuncio del Bolillo Gómez tras fracasar en Nations League

La selección de El Salvador descendió a la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf y su técnico, el colombiano Hernán Dario Gómez, se había planteado dejar su cargo si no lograba mantenerse en la máxima categoría del torneo. Sin embargo, el 'Bolillo' cambió de postura y manifestó su intención de continuar al frente del equipo pese al rotundo fracaso. Así lo reveló en su llegada al país tras el amargo empate contra Martinica en el cierre de la fase de grupos.

"Yo espero el análisis del presidente. Yo no me quiero ir, de verdad, porque a pesar de todas las dificultades, de la gente que hay en contra, también hay mucha gente a favor, hay mucho apoyo", expresó Gómez ante los medios de comunicación que lo esperaban en el aeropuerto. Afirmó que ha recibido mensajes de respaldo y que todavía no había abordado su continuidad con Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT). "Es un tema que no lo hemos tocado. El presidente lo va a tocar después. Los que más deseos tenemos todos acá es de seguir luchando por esta selección, de seguir trabajando", dijo el DT, quien consideró que el combinado salvadoreño aún atraviesa un proceso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🚨 “YO NO ME QUIERO IR”. 🚨Hernán “Bolillo” Gómez 🇸🇻✍🏽 https://t.co/Ef0aOxsZmn — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 6, 2026