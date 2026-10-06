Francis destapa por qué no jugó Víctor Vandenbroucke: "Tiene que tener libertad"

Francis Hernández, director deportivo de Honduras, habló en exclusiva con Diario Diez sobre el proceso de la 'H' tras conseguir la permanencia en la Liga A de la Concacaf Nations League.
Por otro lado, Hernández fue claro con el objetivo que buscan con José Francisco Molina y puso de ejemplos los procesos de Panamá y Catar, dos selecciones que han ido al Mundial gracias a su proyecto.
Del mismo modo, fue contundente y explicó el adiós Victor Vandenbroucke y el caso de David Ruiz, quien no tuvo minutos con la selección de Honduras: "No se le cierran las puertas"
ENTREVISTA COMPLETA DE DIEZ CON FRANCIS HERNÁNDEZ
-Francis, ¿cómo analizamos este inicio y todo este proceso que se ha estado planificando?
Con luces y sombras, con momentos más acertados y otros menos acertados. Es parte de un inicio donde queremos implementar muchas cosas nuevas, desarrollar y crear una manera de trabajar distinta, con una metodología nueva y una idea de juego que entendemos que nos va a ayudar en el futuro a acercarnos a los objetivos. Lógicamente, eso requiere tiempo.
-Inició con dos partidos amistosos y esta ya era la primera competencia oficial. ¿Cómo valoraban esta etapa dentro del proceso?
Era una etapa importante porque queremos crecer, evolucionar y avanzar. Durante esta concentración de cuatro partidos hemos tenido momentos menos brillantes, en los que entendemos que tenemos que mejorar muchas cosas, y otros momentos bastante buenos. Con la experiencia que tenemos en procesos y en desarrollar un proyecto nuevo, esto entra dentro de la normalidad.
Es distinto que haya personas que no lo entiendan porque no lo hayan ejecutado nunca. Pero es nuestra experiencia y es la que tengo que aportar, lo que he podido desarrollar en etapas anteriores a nivel profesional y lo que me ha dado resultados. Eso es lo que quiero desarrollar aquí, lógicamente adaptado al país y a la cultura, con respeto a las personas y a los jugadores, pero aportándoles muchísimas herramientas y tratando de implementar una manera de trabajar moderna y actualizada que nos ayude a competir a nivel individual y colectivo.
-¿Cuál es el punto alto, ese momento en el que ustedes dicen: “Este es el camino que debemos seguir”?
El análisis tiene que ser global. Internamente debemos ser capaces de evaluar los comportamientos que queremos que sucedan y los que no queremos que sucedan. Son parte del juego y del momento, y lo asumimos con naturalidad, pero también con la ocupación que debemos tener por mejorar y seguir creciendo dentro de esta etapa.
He tenido compañeros profesionales que me han llamado, que han trabajado en otros proyectos de este tipo y han tardado años en desarrollarlos. Tenemos ejemplos claros de proyectos que, con paciencia y tiempo, han dado resultados porque han modificado muchísimas cuestiones que anteriormente se hacían de una manera o sencillamente no se hacían.
El caso de Panamá y el caso de Catar son ejemplos. Catar ejecutó un proyecto durante diez o doce años, cuidando hasta el más mínimo detalle, generando protocolos para los jugadores para hacerlos mejores individualmente, cuidando aspectos del juego y muchísimas cuestiones que influyen en el rendimiento de un jugador, hasta que fueron capaces de ser dos veces campeones de Asia.
No quiero decir que ese tenga que ser nuestro objetivo. Nosotros tenemos los nuestros y, para llegar a ellos, tenemos que diseñar un camino. Un camino donde no nos quedemos exclusivamente en el resultado, sino que tratemos de hacer muchas cosas para poder ganar partidos.
Hasta el momento hemos puesto la crítica hacia los técnicos y hacia los jugadores, cuando a lo mejor lo que hay que hacer es aportarles herramientas para que puedan desarrollar su trabajo y ser mejores cada día. Eso es lo que venimos a desarrollar.
-Denil Maldonado salió en defensa de los jóvenes, que quizás necesitan tiempo para desarrollarse porque no tienen experiencia. ¿Es realmente este el camino?
Insisto en que a lo mejor ustedes no conocen lo que significa desarrollar un proceso y un proyecto. Puede haber gente que sí lo sepa y no le parezca que esta sea la manera, pero nosotros entendemos que sí lo es porque queremos hacer algo que perdure en el tiempo.
No queremos ganar un partido y mañana tener que volver a ganar otro sin recordar lo que hemos hecho antes. Queremos que lo que hagamos sea un hábito y nos gustaría que en el futuro clasificar a Mundiales o conseguir nuestros objetivos deportivos fuera algo natural y no extraordinario.
Para eso hay que crear algo que no se tire a la papelera, sino que verdaderamente tenga sentido, creando una manera de trabajar y formando jugadores desde edades tempranas para que crezcan sabiendo que la alimentación es importante, que llevar una botella de agua para hidratarse es fundamental para el rendimiento y que sean capaces de crecer deportivamente teniendo herramientas de primer nivel.
Hablamos de videoanálisis, situaciones tácticas, entrenamientos de calidad y muchísimas cosas. También de un departamento de psicología que ayude al jugador emocionalmente a crecer, a entender sus problemas y su día a día. Estoy cansado de explicarlo, pero no tengo ningún problema en volver a hacerlo.
Tenemos que entender que esto es parte de ese proceso. Si alguien no lo entiende o no lo quiere entender, nosotros lo respetamos. Yo lo respeto, pero también pido que se respete el haber venido aquí a desarrollar un proyecto con mucho cariño, profesionalidad y esfuerzo, que es lo que estamos haciendo hasta el momento.
-Dereck Moncada me decía hoy que ir a Europa le ha enseñado, por ejemplo, el tipo de alimentación que debe tener y la rigurosidad en cuanto a lo que se debe y no se debe comer.
Es un ejemplo. Denil pone el ejemplo de la alimentación, pero para un deportista rendir al más alto nivel en 2026 tiene que cuidar todos los detalles. No podemos exigirles a los jugadores que rindan al máximo nivel si no les aportamos herramientas y no los educamos desde pequeños.
Este es un país que ha tenido momentos mejores y peores, pero posiblemente no se haya preocupado lo suficiente de hacerle ver esto a los futbolistas, sobre todo desde edades tempranas. Si no te alimentas bien, no puedes competir bien. Es sinónimo de no competir bien y aquí estamos preocupados por ganar.
Yo respeto al que esté preocupado por ganar, pero me voy a preocupar por ganar basándome en cuidar todos los detalles para que el jugador compita al más alto nivel en determinado tiempo. Si son dos o tres años, no lo sé; lo vamos a intentar lo antes posible.
Estoy convencido de que habrá cosas que yo no voy a poder disfrutar porque nuestro departamento de scouting está captando jugadores de 2010, 2011 y 2012 de primer nivel. Esos jugadores son muy jóvenes y necesitan tiempo.
¿Qué tenemos que hacer? Formarlos muy bien para que en el futuro sean patrimonio de la selección de Honduras y seamos capaces de ofrecerles herramientas de primer nivel para que quieran estar aquí. Eso es algo que la gente tiene que tener en cuenta.
Me gustaría que todo esto que estoy diciendo se focalizara de manera íntegra, porque creo que lo que estoy tratando de explicar es sentido común: hagamos buenos deportistas para que compitan bien. Lo haremos nosotros durante un tiempo y, cuando termine nuestro proceso, vendrán otros profesionales y también lo harán. Hay que intentar que le den continuidad a las buenas costumbres para el deportista.
-Lo de Víctor Vandenbroucke nos sorprendió a nosotros como prensa. Ustedes, que están al frente y han estado trayendo este nuevo talento al grupo, ¿cómo tomaron esta noticia?
Estás hablando con la persona que ha traído a Víctor Vandenbroucke y conoce su vida. Lo naturalizamos y, además, no fue al final, fue durante la concentración. El chico es una buena persona, tímido e introvertido. Le ha costado adaptarse a la cultura de aquí.
¿Cómo vamos a forzar que un chico que personalmente no se ha adaptado tenga que estar aquí por obligación? No. Los jugadores y las personas tienen que decidir dónde quieren estar en cada momento. Esto no quiere decir que se le cierre la puerta.
Si dentro de dos años su grado de madurez es mayor y tiene la capacidad para entender que este es su sitio y su lugar, con todo lo que le podemos aportar, le abriremos las puertas. No hay ningún tipo de problema.
Yo vengo diciendo desde hace tiempo que quizás ustedes no hayan trabajado con este tipo de jugadores. Nosotros tenemos un departamento de scouting donde ya tenemos scouteados más de 170 jugadores. Va a llegar un momento en el que se van a ir jugadores, primero porque no van a tener cabida aquí todos y, segundo, porque si nosotros los formamos bien y los jugadores que traemos son buenos, los van a querer otras selecciones.
Entonces hay que naturalizarlo. No hay ningún tipo de problema. El jugador tiene que tener la libertad de representar con el corazón y con orgullo el escudo de su país o de la selección que quiera.
-Pero los jugadores que ustedes traen tampoco es que estén matriculados, eso está claro. ¿Es así?
No. Por eso tenemos que aportarles herramientas. Habrá casos como Leandro Padilla, que ya ha participado con otra federación de manera oficial. Cuando se hace un cambio de elegibilidad a través de FIFA y el jugador autoriza ese cambio, ya no puede participar con otra federación, porque FIFA permite un solo cambio de elegibilidad.
Toda esta información, lo normal es que quien quiera hacer su trabajo la conozca. No puedo estar explicando continuamente lo que es la normativa. No me importa porque estoy aquí con agrado, haciendo o ayudando a desarrollar vuestro trabajo, pero no puedo estar continuamente explicando todo este tipo de cuestiones.
Víctor Vandenbroucke concretamente fue propuesto en un momento dado para participar en un partido. Él decidió que no estaba preparado, tuvo dudas y, a partir de ahí, no se forzó al jugador a jugar. He podido escuchar o leer en algunos sitios que el profesor Molina no ha querido alinearlo. Entonces, todas estas cosas hay que transmitirlas con información. Es importante que cada uno de nosotros haga nuestro trabajo.
-¿En qué momento se da esa situación?
Durante la concentración.
-¿En qué partido?
Da igual, el momento no lo recuerdo sinceramente. Es un momento en el que sentíamos que al jugador le estaba costando adaptarse. Tratando de transmitir cercanía y porque el seleccionador lo valora deportivamente, hay un momento en el que mantiene una conversación con él y el jugador le transmite inseguridad.
No podemos forzar a un jugador en este sentido y mucho menos con nosotros, porque queremos jugadores comprometidos. Si él no siente que este es su lugar en este momento, no hay ningún tipo de problema.
Aquí tiene las puertas abiertas. No se le van a negar las puertas a nadie que quiera venir a representar a Honduras con orgullo, con pasión y a defender la H como nadie.
-David Ruiz, por ejemplo, es otro de los futbolistas que no sumó minutos en estos cuatro partidos. ¿Se mantiene tranquilo él? ¿Cómo podemos valorar eso?
Hay competencia en su posición. David Ruiz es un jugador que, ya lo ha dicho el profesor Molina, le encanta. Es difícil entender que puedas decir que un jugador te encanta cuando no lo has utilizado, pero es la realidad. Se ve contradictorio.
No es contradictorio porque cuando tienes en tu posición jugadores de buen nivel, a lo mejor este no es tu momento. O se ha decidido que no lo sea por las circunstancias del partido. Esto no quiere decir que no sea un jugador importante.
De hecho, no me cabe la menor duda de que David Ruiz va a ser un jugador importante. Es un jugador con 22 años, al que hay que darle tiempo y tendrá su momento. David es un jugador versátil, polivalente, que nos puede ofrecer opciones interesantes de cara al futuro.
-En esta concentración él no pudo tener minutos. Quizás es un momento complicado como ser humano, al verse rodeado de figuras y sin poder jugar. Muchas veces se dice que hay que tener esa madurez.
David Ruiz es un magnífico jugador y una magnífica persona. Llorar en momentos de ese tipo tiene un significado positivo: te duele lo que está sucediendo. Yo lo veo como algo positivo y es una experiencia más dentro de su formación, aunque podamos haber estado equivocados.
No tenemos la verdad absoluta. Hay momentos en los que podemos errar o equivocarnos y no hay ningún tipo de problema. Es parte también de esto. Como vosotros en vuestra profesión, es algo que también tenemos que naturalizar.
La no participación de David Ruiz no implica un acierto total del seleccionador, sino un criterio personal y deportivo que ha tenido en ese momento, entendiendo y buscando lo mejor para la selección.
Pero insisto: David Ruiz va a ser un jugador importante para la selección de Honduras.