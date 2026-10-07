FIFA da duro revés a Honduras tras quedar eliminada de la Nations League

La Selección Nacional de Honduras sufrió un leve retroceso en la más reciente actualización del ranking FIFA. Tras completar sus compromisos de septiembre y octubre en la Liga de Naciones de la Concacaf, la Bicolor cayó del puesto 66 al 67 en la clasificación mundial, registrando una pérdida de 3.17 puntos en su cuenta personal. El equipo dirigido por José Francisco Molina tuvo un desempeño irregular en el grupo B de la Liga A. Durante este periodo, la H cayó derrotada ante Surinam y Martinica, mientras que en sus duelos frente a Jamaica logró rescatar un empate y una victoria. Estos resultados ubicaron a los catrachos en el cuarto lugar del grupo, lo que sirvió para salvar la categoría pero no alcanzó para clasificar a los cuartos de final.

A pesar de haber sufrido dos tropiezos frente a rivales caribeños, el impacto negativo para la escuadra hondureña no fue mayor debido a un factor reglamentario. La derrota ante Martinica no restó unidades en la tabla internacional porque dicha selección no está afiliada a la FIFA y solo compite a nivel de Concacaf, por lo que ese resultado no contabiliza para el escalafón mundial. Con este ajuste, la escuadra catracha logra sostenerse como la sexta mejor selección de la zona geográfica. El panorama regional también mostró retrocesos para otros países centroamericanos; Panamá descendió dos lugares y pasó de la posición 44 a la 46, mientras que Costa Rica cayó del puesto 54 al 57 tras encajar dos derrotas frente a Haití y Curazao. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



En contraste con el saldo negativo del istmo, la representación de Haití firmó el avance más destacado de toda la Concacaf. Gracias a una racha de victorias sobre Trinidad y Tobago, República Dominicana y Costa Rica, el conjunto haitiano logró escalar cuatro posiciones en la clasificación general para ubicarse en la casilla 84 del mundo. Por su parte, la zona más alta de la tabla global no sufrió modificación alguna en sus primeros lugares. La selección de España continúa liderando el fútbol mundial con un total de 2,011.57 puntos, seguida muy de cerca por el combinado de Argentina, que mantiene la segunda posición con 1,977.80 unidades.