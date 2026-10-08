Sub-17 de Honduras pacta dos amistosos de lujo ante clubes poderosos de España

La Selección Nacional de Honduras Sub-17 tendrá una exigente gira por España, donde se medirá a las categorías juveniles del Real Madrid y Atlético de Madrid como parte de su preparación internacional.

El anuncio fue realizado por Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), donde explicó los detalles de esta importante experiencia para los jóvenes catrachos.

En la convocatoria sobresalen seis futbolistas pertenecientes al Olimpia, entre ellos Jeremy Rodríguez, Denzel Arzú y Cristian Rodas. También fueron llamados tres jugadores del Real España: Mike Arana, Milton Moya y Nelson Castillo.