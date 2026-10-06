La FFH responde a la renuncia de Víctor Vandenbroucke y deja claro lo que pasará

El defensor Víctor Vandenbroucke, nacido en Estados Unidos pero de madre hondureña, tomó la decisión de no volver a vestir la camiseta de la Selección Nacional de Honduras. A pesar de haber sido convocado por la Bicolor para disputar la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo en el que no sumó minutos en el campo, el futbolista optó por dar un paso al costado para sumarse a la selección Sub-23 de Bélgica. La determinación se tomó en conjunto con su entorno familiar. Según se conoció, Sarahí Vallecillo, madre del jugador, envió una carta formal a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) para notificar la decisión de su hijo.

Posteriormente, la madre del futbolista expresó su molestia en redes sociales con un mensaje dirigido al dirigente José Francisco Molina: "Señor, ¿para qué convocan jugadores solo para que vayan a perder el tiempo? Mejor que los dejen donde están, continuando con su vida". Tras recibir la notificación, la Federación de Fútbol de Honduras emitió un comunicado oficial para aclarar la situación, manifestando que respeta la postura del juvenil y explicando las razones detrás de su salida. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Comunicado oficial de la FFH



"La Federación de Fútbol de Honduras informa que Víctor Vandenbroucke ha comunicado su decisión personal de apartarse, por ahora, de la Selección Nacional de Honduras. De acuerdo con la carta enviada por el jugador, esta decisión responde a un proceso de reflexión personal y a las dificultades que ha experimentado para adaptarse a la cultura y a la vida cotidiana hondureña. La FFH aclara que la decisión de apartarse de la Selección corresponde exclusivamente al jugador, quien en su comunicación expresó además su agradecimiento a Honduras, a la Federación, al cuerpo técnico, a sus compañeros y a la afición.