Legionario renuncia a la H: envía carta a la FFH y revela la decisión con su futuro

Bombazo en la Selección Nacional de Honduras. Luego del fracaso de la Bicolor, que quedó fuera de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, se conoció una sorprendente noticia tras el empate 1-1 ante Jamaica en Tegucigalpa. Honduras evitó el ridículo de descender a la Liga B de la Concacaf, pero no pudo conseguir el boleto a los cuartos de final. Y horas después del encuentro ante los jamaiquinos trascendió una noticia que sacude al entorno de la Bicolor: Víctor Vandenbroucke ha tomado la decisión de no volver a representar a la Selección Nacional. El joven futbolista formó parte de la convocatoria realizada por el técnico español José Francisco Molina para esta edición de la Liga de Naciones, pero para sorpresas de muchos no disputó ningún minuto durante los cuatro partidos de Honduras en el torneo.

La decisión ha sido comunicada por su madre, Sarahí Vallecillo, quien envió una carta a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) durante el pasado fin de semana. En el documento, según trascendió, se confirmó que el juvenil atenderá el llamado de la Selección Sub-23 de Bélgica. Además, el futbolista estaría próximo a dar un importante paso en su carrera a nivel de clubes, ya que subiría al primer equipo del Gent y tendría la posibilidad de sumar minutos en la Primera División de Bélgica.

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Cambia de rumbo en su carrera internacional

La situación representa un giro importante para Vandenbroucke. Antes de incorporarse a la Selección de Honduras, el futbolista había rechazado convocatorias de la Sub-17 de Estados Unidos y de la Sub-23 de Bélgica para apostar por representar al país de sus raíces. Sin embargo, su experiencia con la Bicolor durante esta fecha FIFA habría generado molestia en su entorno familiar, especialmente por la falta de oportunidades dentro del terreno de juego.