Honduras evita el ridículo del descenso y rescata empate ante Jamaica en Nations League

La noche comenzó con un sueño que ya se había convertido en pesadilla antes de que Honduras saltara al césped del estadio Nacional Chelato Uclés. El agónico triunfo de Guatemala por 1-0 sobre Surinam sentenció la eliminación de la Bicolor de los cuartos de final de la Nations League, por lo que el duelo ante Jamaica pasó a tener un único objetivo: evitar el descenso a la Liga B. Con esa presión sobre los hombros, la H salió a buscar el partido y rápidamente avisó con Luis Palma y Jonathan Rubio. El atacante del Lech Poznan probó de zurda en el primer minuto, mientras que Rubio volvió a inquietar a Andre Blake con un derechazo que pasó muy cerca del poste. Honduras tenía la pelota, pero Jamaica esperaba ordenada y cerraba los caminos hacia su arco.

El golpe llegó al minuto 28. Tyreece Campbell recibió el balón y soltó un potente zurdazo que se estrelló en el poste izquierdo de Edrick Menjívar antes de terminar en el fondo de la red. El 0-1 cayó como un balde de agua fría en el Chelato Uclés y dejaba a Honduras nuevamente contra las cuerdas en la lucha por mantenerse en la máxima categoría. La Bicolor intentó reaccionar, pero el primer tiempo terminó dejando muchas dudas. Jamaica se defendía con una línea de cinco cuando perdía la pelota y Honduras no encontraba la fórmula para romper ese cerrojo. Incluso, al minuto 32, Javon East tuvo una oportunidad clara para ampliar la ventaja, pero perdonó y mandó su remate desviado.

Tras el descanso, Honduras salió con otra actitud y comenzó a adelantar sus líneas. Dereck Moncada estuvo cerca de igualar con un cabezazo al minuto 49, pero la pelota se marchó por encima del arco. Apenas tres minutos después llegó la explosión en el Nacional: Luis Palma tomó el balón fuera del área y sacó un derechazo espectacular que se metió junto al poste izquierdo de Blake para colocar el 1-1. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El empate cambió el rostro de la Bicolor, que se adueñó de la pelota y comenzó a buscar el segundo tanto. José Francisco Molina movió sus piezas con los ingresos de Edwin Rodríguez y Exon Arzú, mientras Honduras seguía insistiendo. Al 66, Kervin Arriaga probó desde fuera del área y, diez minutos después, Edwin Rodríguez estuvo a punto de marcar con un potente disparo que obligó a Andre Blake a realizar una gran intervención.

Los minutos finales fueron de tensión total. Honduras quería la remontada, pero también sabía que el empate era suficiente para mantenerse en la Liga A después del resultado de Martinica y El Salvador. La H continuó buscando la victoria, aunque Jamaica resistió los últimos ataques y el marcador ya no se movió. El pitazo final confirmó un 1-1 que dejó un sabor agridulce: Honduras quedó eliminada de la Nations League, pero evitó el descenso a la Liga B y conservó una ruta hacia la Copa Oro 2027. Ahora la Bicolor deberá disputar los Prelims en marzo, donde tendrá una nueva oportunidad para buscar su clasificación al torneo de selecciones más importante de Concacaf.

FICHA TÉCNICA