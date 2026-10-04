José Molina adelanta baja de Honduras ante Jamaica y deja claro: "Es un partido más"

Antes de enfrentar a Jamaica en un partido que puede marcar el rumbo de Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf, José Francisco Molina dejó claro que el objetivo está por encima de cualquier especulación y estuvo acompañado por el director deportivo, Francis Hernández. El técnico español calificó el encuentro como “una final por el clasificatorio”, aunque aclaró que dentro del proceso que encabeza lo asume “como un partido más”. Honduras necesita ganar por dos goles para avanzar, una exigencia que Molina conoce, pero que no cambia su postura: “el objetivo es ganar el partido”. El entrenador también defendió las decisiones tomadas en los partidos anteriores, especialmente las rotaciones, pese a las críticas recibidas. Molina aseguró que “se necesitaba refrescar el equipo” y explicó que ahora el principal reto es recuperar físicamente al plantel después de una exigente seguidilla de partidos. Aunque reconoció que el grupo está golpeado por no haber conseguido la victoria, afirmó que los jugadores están “animados porque hay otra oportunidad para seguir adelante”.

“Vivimos en una sociedad donde la paciencia no es una de las características de esta sociedad”, reconoció Molina al referirse al proceso que atraviesa la Bicolor. El técnico insistió en que construir un equipo sólido y duradero requiere tiempo y que el camino que han elegido no es el más sencillo: “lo que estamos haciendo es más complicado”. Pese a ser consciente de las críticas, aseguró que confía en sus jugadores y dejó clara su postura: “Si ganamos a Jamaica confío, sino seguimos adelante y asumiremos las críticas”.



-- CONFERENCIA DE PRENSA DE JOSÉ MOLINA --

¿Tiene el equipo completo?



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Respeto todas las opiniones lógicamente, se necesitaba refrescar el equipo y seguir adelante. ¿Cómo se encuentra el grupo?



Físicamente estamos intentando recuperarlo de la mejor manera posible porque después de tres partidos es importantes, es clave más para algunos jugadores. Esperemos que para mañana tengamos tranquilidad de jugar. Anímicamente estamos dolidos porque no hemos podido conseguir la victoria, pero ahora el equipo, a pesar de estar dolido está animado porque hay otra oportunidad para seguir adelante.

¿Siente presión o lo toma tranquilo?



Estoy ya muchos años en esta profesión, primero fui jugador, luego entrenador, soy consciente del partido de mañana, lo encaro con optimismo. ¿Lo ve como una final o un partido más?



Es una final por el clasificatorio, pero a nivel de proceso es un partido más y lo tomamos con esa normalidad. ¿Qué Jamaica espera, la misma que vencieron en la ida, o cree que cambiará?



Habrá algunos jugadores distintos por el tema de expulsiones y amonestaciones. Es verdad que cambiaron el sistema del último partido donde jugaron con tres centrales ante El Salvador. Existe esa duda haber si juegan con cuatro atrás, pero es una duda táctica razonable a ver de lo que espera mañana. Pero futbolísticamente es un equipo que quiere tener el balón que es intenso, rápido, un gran equipo que respetamos. Como dije antes, con el optimismo que nos da nuestro trabajo para encarar el juego de la mejor manera. ¿El hecho de jugar ya con el resultado, como lo toma ya que estamos a dos bandos, clasificar o descender a la B?



Lógicamente lo sabremos y eso nos ayuden en cuanto a la referencia, pero el objetivo es ganar el partido y por los dos goles que es lo que nos da la clasificación. Hacer el mejor partido posible y seguir la victoria que nos acepte a la clasificación. ¿Qué le diría a la afición que intenta escapar de la rutina pero se ha llevado decepciones?



Si vienen y nos apoyan el equipo lo va a sentir y nos ayudará a conseguir ese partido.