“Estaba bien con mi familia y mi trabajo”: la dura historia de don Javier, el aficionado de Génesis

El fútbol se vive con el alma y la pasión por este deporte puede superar cualquier barrera física. En una silla de ruedas, acompañado de su familia y con una sonrisa que no oculta su amor por el balompié, conocimos a don Javier Enrique Meléndez, un aficionado de Génesis que no solamente acompaña al equipo en los partidos de cada fin de semana, sino que también asiste a los entrenamientos que el club realiza los viernes en el estadio Roberto Suazo Córdova. “Sí, es lo que nos toca, es del pueblo el equipo y hay que apoyarlos, tratar de estar siempre al 100% con ellos”, expresó con entusiasmo. El cariño que siente por el conjunto de La Paz también nace de la cercanía que ha construido con sus integrantes. Don Javier asegura que mantiene una bonita amistad con varios directivos y con las personas que trabajan como ayudantes dentro de la institución. Esa relación le permite sentirse parte de algo especial, encontrar motivos para salir de casa y compartir con quienes defienden los colores del equipo. Su historia con el fútbol, sin embargo, comenzó mucho antes de convertirse en uno de los seguidores más fieles de Génesis.





Desde cipote, don Javier jugó al fútbol y, después de retirarse de las canchas, también se desempeñó como entrenador de niños e incluso trabajó con equipos de Liga Mayor. No obstante, las responsabilidades laborales lo llevaron a dejar La Paz para buscar oportunidades en otras zonas del país. “Bueno, mi vida en los principios aquí, jugando fútbol desde cipote, hubo una etapa donde ya lo retiramos, anduvimos como entrenador de fútbol de niños, de Liga Mayor también, después por cuestiones de trabajo hubo que irse”, relató. Durante esos años recorrió la costa norte y finalmente se estableció en Tegucigalpa, donde pasó los últimos 15 años trabajando como guardia de seguridad. Su vida dio un giro difícil cuando enfrentó complicaciones relacionadas con la diabetes que terminaron con la amputación de su pierna izquierda. El 16 de este mes cumplió un año desde aquella etapa que transformó su rutina y su manera de vivir. Al recordar cómo era su vida antes de la amputación, reconoció que el cambio ha sido enorme. “Mucho, mucho, mucho, porque yo estaba bien con mi familia, mi trabajo”, manifestó. Ahora debe afrontar mayores dificultades, pero encuentra fortaleza en el apoyo de su esposa, sus hijas y el resto de su familia. “Yo ya tengo más dificultades, pero ahí voy, intento, mi esposa me apoya bastante, mi familia, mis hijas y, bueno, ahí voy y siempre para adelante”, agregó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La adaptación no ha sido sencilla para un hombre acostumbrado a mantenerse activo durante todo el día. Don Javier recordó que madrugaba para trabajar, regresaba a casa y al día siguiente volvía a Tegucigalpa, pues llegó a tener dos empleos como guardia de seguridad. “Sí, mucho, mucho, porque uno no está acostumbrado a estar ahí”, respondió cuando le preguntaron si había sido difícil afrontar esta nueva realidad. La experiencia también le dejó una reflexión sobre el ritmo de vida que llevaba: “Yo le digo a un amigo que ahorita por último yo tenía dos trabajos, entonces esa fue una de las cuestiones que uno tampoco debe ser esclavo del trabajo”. Hoy, con otras limitaciones, procura seguir adelante y aprovechar los momentos que le hacen bien. Aunque durante gran parte de su vida fue aficionado de Olimpia, el destino lo llevó a encontrar en Génesis un sentimiento diferente. Don Javier recordó que, cuando el equipo albo ganó 6-2, él estaba hospitalizado y todavía sentía un cariño especial por el León. Sin embargo, después de su amputación decidió quedarse a vivir en La Paz y comenzó a identificarse cada vez más con el conjunto local. “Nunca yo había tenido la oportunidad de estar con un equipo así como este, que yo vengo, los miro, los saludo, hay una cercanía bien bonita”, explicó. Sobre su anterior relación con Olimpia, agregó: “Con la Olimpia no, lo miraba, el partido y eso era todo, pero ahorita aquí es algo como familia, todo bien maravilloso”.

La conexión con Génesis se ha convertido en una motivación que lo ayuda a salir de casa y romper con el aislamiento. “Yo le decía a mi esposo ahorita en la mañana que yo cuando salgo en la mañana aquí a verlo entrenar y eso, a mí me saca de la casa, de aquella burbuja, me hace sentir bien aquí”, contó. Ni la lluvia ni el sol lo detienen cuando se trata de acompañar al equipo. Incluso conserva una camiseta de Olimpia que considera una reliquia, porque representa muchos años de triunfos, campeonatos y sacrificios. “Ya la guardo, no la uso, pero ahí la tengo porque para mí es una reliquia, algo que no tiene precio tampoco, porque es que algo que fue mío siempre”, expresó. Ahora, su ilusión está puesta en Génesis, al que apoya con orgullo y por el que también anima a los habitantes de La Paz a respaldar al representante de su ciudad.