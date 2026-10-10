Génesis FC vs Olimpia EN VIVO por GOTV, DIEZ y HCH, por la fecha 9 del Apertura

La emoción de la Liga Nacional continúa con un atractivo enfrentamiento entre Génesis y Olimpia, correspondiente a la jornada 9 del Torneo de Apertura. El compromiso contará con transmisión en vivo a través de GOTV, Diario DIEZ y HCH, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle de este choque. Los seguidores del fútbol hondureño podrán disfrutar de la cobertura mediante las diferentes plataformas de HCH, en una alianza con GoTV y Diario DIEZ. La transmisión llevará todas las incidencias del encuentro desde el estadio Roberto Suazo Córdova, escenario ubicado en la ciudad de La Paz.

El desafío será importante para ambas escuadras, que saltarán al terreno de juego con la necesidad de conseguir un resultado favorable. Olimpia buscará conquistar los tres puntos para acercarse a la parte alta de la clasificación, mientras que Génesis intentará aprovechar su localía para meterse entre los cuatro mejores del campeonato. El conjunto merengue llega con la obligación de mantenerse firme en la lucha por los primeros puestos del Torneo de Apertura. Para los dirigidos por Eduardo Espinel, cada partido representa una oportunidad para sumar y evitar que sus rivales directos amplíen distancias en la tabla de posiciones. Sin embargo, los albos tendrán enfrente a un Génesis que también necesita resultados positivos para fortalecer sus aspiraciones en el certamen. El equipo canino buscará hacer valer su condición de local y dar un golpe importante ante uno de los clubes con mayor protagonismo en el balompié catracho. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE