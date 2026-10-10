Se lo hizo a Génesis: así fue el gol 141 de Yustin Arboleda en la Liga Nacional

Transcurría apenas el minuto 11 del compromiso cuando se fabricó la jugada del tanto albo. El mediocampista José Raúl García filtró un pase preciso con ventaja para la llegada de Yustin Arboleda, quien sin pensarlo dos veces sacó un potente zapatazo de derecha para mandar el balón al fondo de la red y vencer la portería defendida por Ronaldo Balanta.

El Club Deportivo Olimpia impuso su jerarquía muy temprano en la ciudad de La Paz gracias a la contundencia de su gran referente de área. En las acciones correspondientes a la novena jornada del Torneo Apertura 2026, el conjunto merengue saltó al terreno de juego decidido a adueñarse del balón y no tardó en volcar la balanza a su favor.

Sin embargo, el festejo tuvo un momento de suspenso en la cancha. El cuerpo técnico y los futbolistas del Génesis reclamaron de inmediato una supuesta posición adelantada del atacante. Tras unos minutos de revisión en el sistema FVS (VAR), el árbitro central Johnny Sánchez determinó que la acción era totalmente limpia y convalidó el gol para la causa olimpista.

Con este certero disparo, el delantero honduro-colombiano alcanzó la cifra histórica de 141 anotaciones en la Liga Nacional de Honduras. Este registro reafirma su lugar en las páginas doradas del balompié catracho, consolidándolo como uno de los máximos goleadores extranjeros que han militado en el fútbol hondureño.

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El escenario para este emocionante duelo fue el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, escenario que lució un ambiente eufórico por parte de la afición local y visitante. Las acciones del cotejo contaron con una cobertura televisiva en vivo a través de las señales de Diez, HCH y GOTV.