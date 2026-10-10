EN VIVO: Jonathan Moya marca su doblete y Motagua está derrotando a Choloma

Motagua está derrotando 2-1 ante Choloma por la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Minuto a minuto del Motagua vs Choloma

Alineaciones confirmadas

Motagua: 22. Luis Ortíz, 4. Luis Vega, 5. Óscar Discua, 8. Denis Meléndez, 9. Jonathan Moya, 19. Rodrigo de Olviera, 23. Alejandro Reyes, 26. Luis Santamaría, 27. Jefryn Macías, 34. Giancarlo Sacaza, 36. Valerio Marinacci. DT: Javier López Choloma: 24. Mariano Pineda, 2. Kevin Álvarez, 9. Lautaro Ferreira, 10. Jordy Canales, 11. Alex Alvarado, 14. Cristian Madrid, 18. Jhoan Qusada, 19. Olvin Zamora, 21. Juan Capeluto, 23. Hermes Castillo, 29. Eiver Florez. DT: Héctor Vargas. El Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa será el escenario este sábado (5:15 P.M) de un atractivo duelo de la Liga Nacional. El Motagua, cuarto lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos, recibe al CD Choloma, un rival que llega con la moral en alto tras un importante repunte en las últimas jornadas. Ambos clubes vienen de realidades distintas en la fecha anterior. El "Ciclón Azul" tropezó tras caer 1-0 ante Real España en el Estadio Morazán, por lo que buscará reencontrarse de inmediato con el triunfo. Por su parte, los "Toros Bravos" festejaron al vencer 2-0 a Estrella Roja en el Estadio Rubén Deras. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La historia marca una clara superioridad del equipo capitalino. En 12 enfrentamientos históricos, Motagua se mantiene invicto con 8 victorias y 4 empates, registrando 21 goles a favor y apenas 5 en contra.

La racha actual favorece por completo al azul profundo:

-Seis triunfos consecutivos: Es la racha victoriosa más larga del Motagua sobre el Choloma en la historia. En esta seguidilla, las águilas marcaron 17 goles y solo recibieron 3. -Fortaleza en casa: En seis partidos jugando como local frente al Choloma, Motagua suma 4 victorias y 2 empates. Sus últimos tres encuentros en casa terminaron en triunfo motagüense (1-0 en Tegucigalpa, 2-1 en Juticalpa y un contundente 5-1 en Tegucigalpa el pasado 26 de abril). Además, el equipo capitalino atraviesa un sólido momento en condición de local en el actual torneo, donde encadena tres triunfos al hilo: 4-1 ante Lobos UPNFM, 2-1 frente a Olancho FC y 1-0 contra Génesis FC. El experimentado entrenador argentino Héctor Vargas tendrá la difícil misión de revertir un saldo histórico desfavorable al visitar al Motagua. En 22 partidos dirigidos como visitante ante las águilas, sus equipos solo ganaron dos veces (ambas al mando del Real España en 2022: 2-0 en marzo y 2-1 en octubre). Por otro lado, vulnerar la portería del Motagua ha sido una tarea compleja para los "Toros Bravos". A lo largo de la historia, únicamente cinco futbolistas han logrado marcarle en la serie: Franco Güity, Carlos "Tatín" Morán, Jainer Bermúdez, Enrique Borja (de penal) y Marco Tulio Aceituno.