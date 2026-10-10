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De 3 meses en coma a ver al Olimpia, gesto de Jorge Álvarez y locura de la Ultra Fiel

Estas son las mejores imágenes que se han dado en la previa del partido entre Génesis y Olimpia en La Paz. Se reveló el nombre del canino, mascota de los locales.

10 de octubre de 2026 a las 14:02
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Estas son las mejores imágenes que se han dado en la previa del partido entre Génesis y Olimpia en La Paz. Se reveló el nombre del canino, mascota de los locales.

 Anibal Vázquez y Neptali Romero
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La Ultra Fiel no tiene límites, desde tempranas horas han llegado al estadio Roberto Suazo Córdova para apoyar al León.
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La locura fue total a las afueras del inmueble, la afición quiso poner su propio show y lo logró.
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La manta con respecto a la barra no faltó, la bandera y el bombo tampoco. Olimpia siempre llega bien acompañado donde va.
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Hubo color también. Olimpia tiene el privilegio de tener una gran afición y ahora le toca mostrarlo en la cancha.
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Este aficionado se acercó al estadio para ver a su amado Olimpia. No importa los retos que le ponga la vida, él llegó a ver su León.
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Jorge Álvarez, uno de los referentes del León, se acercó a saludarlo. Sus ojos de ilusión se notaron y fueron captados por el lente de DIEZ.
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El es Faren Enot Molinero Martínez, tiene 21 años y tuvo un accidente de moto a los 15 años que lo hizo perder la movilidad. Estuvo en coma tres meses y su vida es un completo milagro.
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En ese accidente también perdió el habla, pero su amor por Olimpia es infinito. Llegó al estadio junto a su madre, Alba Yamileth Cálix. Faren es originario del barrio San Juan de La Paz.
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Jorge Álvarez siempre le muestra respeto a los aficionados y siempre les muestra el carisma.
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Eduardo Espinel en su llegada al estadio, hay que recordar que este inmueble sufrió su peor goleada en Honduras. Ahora busca una victoria.
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Estas chicas posaron para el lente de DIEZ en la previa del Génesis vs Olimpia.
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Ronaldo Balanta se frenó en su llegada ante la petición de este pequeño aficionado.
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En la previa se jugó el partido de reservas entre ambas escuadras y los futbolistas del primer equipo salieron a verlos.

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Esto es muy motivante lara los jóvenes que sacaron una victoria 3-1 ante Génesis.
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Héctor Gustavo Sánchez junto a la mascota de Génesis, pero muchos se pregunta ¿Cómo se llama el canino?
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Pues en DIEZ hemos preguntado y su nombre es Delta.
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Las bellas chicas llegaron al estadio para ver a sus equipos, ella sonrió para el lente de DIEZ.
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Otra belleza que estuvo en las graderías del estadio.
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Y las nuestras, Nohelia León y Kimberly Molina, también se tomaron respectivas fotos.
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Las aficionadas de Olimpia posaron para el lente de DIEZ.
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La afición de Olimpia no se quiso perder el gran encuentro ante Génesis.
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Otra foto más de Faren, gran aficionado de Olimpia.
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Los límites tampoco detienen a Javier Meléndez, quien apoya a Génesis y aquí te dejamos su historia. https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/estaba-bien-con-mi-familia-dura-historia-javier-melendez-aficionado-genesis-EL32283869
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Gabriel Araújo saludó a todos sus excompañeros en Olimpia.
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Para la calor, los cuerpos técnicos se preparaon con toallas con agua.
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Las sombrillas no podían faltar por parte de los aficionados.
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