De 3 meses en coma a ver al Olimpia, gesto de Jorge Álvarez y locura de la Ultra Fiel

Estas son las mejores imágenes que se han dado en la previa del partido entre Génesis y Olimpia en La Paz. Se reveló el nombre del canino, mascota de los locales.
La Ultra Fiel no tiene límites, desde tempranas horas han llegado al estadio Roberto Suazo Córdova para apoyar al León.
La locura fue total a las afueras del inmueble, la afición quiso poner su propio show y lo logró.
La manta con respecto a la barra no faltó, la bandera y el bombo tampoco. Olimpia siempre llega bien acompañado donde va.
Hubo color también. Olimpia tiene el privilegio de tener una gran afición y ahora le toca mostrarlo en la cancha.
Este aficionado se acercó al estadio para ver a su amado Olimpia. No importa los retos que le ponga la vida, él llegó a ver su León.
Jorge Álvarez, uno de los referentes del León, se acercó a saludarlo. Sus ojos de ilusión se notaron y fueron captados por el lente de DIEZ.
El es Faren Enot Molinero Martínez, tiene 21 años y tuvo un accidente de moto a los 15 años que lo hizo perder la movilidad. Estuvo en coma tres meses y su vida es un completo milagro.
En ese accidente también perdió el habla, pero su amor por Olimpia es infinito. Llegó al estadio junto a su madre, Alba Yamileth Cálix. Faren es originario del barrio San Juan de La Paz.
Jorge Álvarez siempre le muestra respeto a los aficionados y siempre les muestra el carisma.
Eduardo Espinel en su llegada al estadio, hay que recordar que este inmueble sufrió su peor goleada en Honduras. Ahora busca una victoria.
Estas chicas posaron para el lente de DIEZ en la previa del Génesis vs Olimpia.
Ronaldo Balanta se frenó en su llegada ante la petición de este pequeño aficionado.
En la previa se jugó el partido de reservas entre ambas escuadras y los futbolistas del primer equipo salieron a verlos.
Esto es muy motivante lara los jóvenes que sacaron una victoria 3-1 ante Génesis.
Héctor Gustavo Sánchez junto a la mascota de Génesis, pero muchos se pregunta ¿Cómo se llama el canino?
Pues en DIEZ hemos preguntado y su nombre es Delta.
Las bellas chicas llegaron al estadio para ver a sus equipos, ella sonrió para el lente de DIEZ.
Otra belleza que estuvo en las graderías del estadio.
Y las nuestras, Nohelia León y Kimberly Molina, también se tomaron respectivas fotos.
Las aficionadas de Olimpia posaron para el lente de DIEZ.
La afición de Olimpia no se quiso perder el gran encuentro ante Génesis.
Otra foto más de Faren, gran aficionado de Olimpia.
Los límites tampoco detienen a Javier Meléndez, quien apoya a Génesis y aquí te dejamos su historia. https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/estaba-bien-con-mi-familia-dura-historia-javier-melendez-aficionado-genesis-EL32283869
Gabriel Araújo saludó a todos sus excompañeros en Olimpia.
Para la calor, los cuerpos técnicos se preparaon con toallas con agua.
Las sombrillas no podían faltar por parte de los aficionados.