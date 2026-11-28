¡Bellas! Las hermosas mujeres que enamoraron en todos los estadios de Honduras mientras se disputa la última fecha de la Liga Nacional
Las hermosas aficionadas del Marathón sorprendieron con una bella camisa tras celebrar su 101 aniversario la semana pasada.
Karla López, periodista de TVC, también fue captada por la cámara de Diario Diez.
En el Estadio Nacional, las aficionadas del Estrella Roja se robaron las miradas.
La afición de Estrella Roja no abandonó a su equopo y fueron apoyarlos en el partido ante Olimpia.
Una bebé que ya lleva a Estrella Roja en su sangre. Sin duda algunas que las madres siempre le transmitene amor a sus hijos.
En Choloma también hubo belleza por los aficionadas del Real España
Las aficioandas del Choloma no se quedan atrás y Diario Diez captó la belleza de esta aficionada.
¡Bella! La hermosa periodista que cubrió hoy el partido entre Choloma y Real España en el Rubén Deras.
En Juticalpa las policías también lucieron su belleza en el Estadio Juan Ramón Brevé
¡UFFF, QUE GUAPA! La bella periodista Grace Ramírez lució su hermosura en la previa del Olancho vs Motagua,
¡Lanzó un beso a todos sus fans! Grace Ramírez posó a la cámara de Diario Diez.
En el Estadio Morazán las edecanes también formaron parte de la belleza de la última fecha de la Liga Nacional de Honduras.
La hermosa edecán de Llantilandia se tomó fotos junto a su compañera.
¡HERMOSAS! La bella edecán que enamoró a todo el Estadio Morazán.