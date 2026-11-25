Antes de afrontar el partido de la Champions Legue ante el Lille, el Bayern Múnich ha expresado su apoyo total a Jamal Musiala tras unos días de tensión, luego de las declaraciones de Karl-Heinz Rummenigge y Uli Hoeness, que apuntaban que el rendimiento del jugador ya no correspondía al monto de su contrato debido a su enfermedad. En un comunicado divulgado este miércoles, en el que se da cuenta de una reunión con los representantes del volante alemán, se dice que "la salud del futbolista tiene prioridad para las dos partes".

La enfermedad de Musiala se hizo pública después de que sufriera desvanecimientos en algunos partidos amistosos y se explicó que tenía una disfunción neurológica (conocida por el club), y que un cambio en la dosis de la medicación había llevado a esos incidentes. De acuerdo con información del canal privado TTL y de Stern, Musiala tuvo un nuevo desvanecimiento a comienzos de la semana anterior, sólo cuatro días antes del duelo contra el Colonia en el que reapareció jugando los 20 minutos finales tras volver de una baja por una lesión muscular. Los representantes del futbolista, según los dos medios, le habrían ocultado inicialmente al Bayern ese incidente. Además, según Stern, el mediocampista habría tenido otro desvanecimiento el 7 de abril, antes del encuentro de la Champions League contra el Atlético. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Hasta el momento, Musiala está siendo examinado y tratado por dos neurólogos elegidos y pagados por él y sus representantes; el club sólo tiene informaciones procedentes de esos médicos.

Musiala y sus agentes habrían tenido conocimiento del problema antes de la firma del contrato actual, válido hasta 2030, y que hace del jugador uno de los mejores pagados del Bayern, con un sueldo anual que según cifras oficiosas alcanza los 25 millones de euros. En abril de 2025, dos meses antes de firmar el contrato, Musiala tuvo un accidente de coche que ahora se discute si pudo tener relación con sus problemas neurológicos. En ese caso, podría pensarse que, en el momento de rubricar, el jugador ya estaba al tanto de sus problemas. El Bayern y los representantes del futbolista dicen ahora que Musiala fue examinado por primera vez, tras primeros desvanecimientos, el 22 de abril de 2025 y en consenso con el club.

COMUNICADO DEL BAYERN MÚNICH

"El Bayern Múnich y la gestión de Jamal Musiala mantuvieron conversaciones constructivas ayer. La salud del jugador es la máxima prioridad para ambas partes. Jamal Musiala recibirá su pleno apoyo durante toda su recuperación. A raíz de los numerosos rumores que han circulado en los últimos días, el FC Bayern y 11WINS, la agencia que representa a Jamal, desean aclarar que Musiala fue examinado por primera vez por síntomas parecidos a ausencias el 22 de abril de 2025. Esto se hizo en consulta con el FC Bayern y su departamento médico, inmediatamente después de que aparecieran por primera vez los síntomas neurológicos. El FC Bayern y los representantes de Jamal Musiala han acordado continuar sus discusiones en un espíritu de asociación y confidencialidad".