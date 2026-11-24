El Real Madrid se consolidó este martes como el nuevo líder solitario de la Fase de Liga de la Champions League tras propinarle una contundente goleada de 5-1 al PSV en el Estadio Santiago Bernabéu. Con este resultado en el arranque de la quinta fecha, el conjunto blanco mantiene su paso perfecto en el torneo continental, sumando su quinta victoria consecutiva y alcanzando los 15 puntos en la clasificación general.

La jornada de hoy estuvo marcada por varias sorpresas y triunfos clave en la parte alta de la tabla. El Como continuó con su campaña histórica al vencer 1-0 al AEK Atenas, mientras que el Real Betis dio un golpe de autoridad fuera de casa tras derrotar 0-2 al Slovan Bratislava. Por su parte, el Galatasaray sorprendió al imponerse 1-0 frente al Aston Villa, y el Bodø/Glimt hizo respetar su localía al superar por la mínima 1- al LASK Linz. En los duelos entre potencias europeas, la paridad fue la protagonista de la tarde. En Inglaterra, el Manchester City y Napoli protagonizaron un vibrante empate 2-2, resultado que frenó las aspiraciones de los ciudadanos de escalar a los primeros puestos. De igual manera, el Arsenal y Borussia Dortmund repartieron unidades tras igualar 1-1 en Londres, manteniendo ambos su invicto pero cediendo terreno frente al Real Madrid. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La actividad del día se completó con victorias importantes para los equipos visitantes y el resurgir del fútbol alemán. El Porto logró una valiosa victoria por 0-1 en su visita al Feyenoord, sumando tres puntos vitales para salir del fondo de la clasificación. En tanto, el Leipzig mostró contundencia ofensiva para vencer 3-1 al Lens, logrando así un respiro necesario en la pelea por alcanzar los puestos de repesca. Con estos marcadores, la tabla de posiciones tuvo movimientos significativos en la zona de clasificación directa a los octavos de final. El Real Madrid comanda ahora la clasificación en solitario con 15 unidades, sacándole tres puntos de ventaja al PSG (12), que pasó al segundo puesto a la espera de disputar su partido de este miércoles ante la Roma. Detrás de los dos líderes, el Como y Betis escalaron hasta la tercera y cuarta posición respectivamente, ambos con 12 puntos, aunque el club italiano mantiene una mejor diferencia de goles (+14 frente a +6).

El Arsenal ocupa la quinta casilla con 11 unidades, seguido de cerca por el Manchester City y Dortmund, quienes cierran los primeros siete lugares con 10 puntos cada uno. La quinta jornada de la Champions concluirá este miércoles con nueve encuentros restantes que podrían volver a mover la parte alta de la tabla. El PSG tendrá la oportunidad de igualar nuevamente en puntos al Real Madrid cuando reciba a la Roma, mientras que clubes como el Barcelona, Liverpool, Sporting y Brujas buscarán sumar de a tres para regresar a la codiciada zona de clasificación directa.