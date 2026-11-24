Cristiano Ronaldo y Joao Félix brillaron con luz propia en el continente asiático durante la victoria 2-1 de Al-Nassr sobre el Al-Sadd de Qatar, en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC 2026-27. Ante su afición, el conjunto saudí resolvió un compromiso de alta intensidad gracias a la jerarquía de sus dos máximas figuras lusas, quienes se encargaron de inclinar la balanza para sumar tres puntos vitales en la lucha por los primeros puestos de su conferencia.

La fiesta en el marcador comenzó temprano, apenas al minuto 13 del primer tiempo. Tras recibir una falta dentro del área por parte de Mohamed Camara, Cristiano Ronaldo tomó el balón y ejecutó el tiro penal con un disparo potente y colocado al ángulo superior izquierdo que venció al guardameta Meshaal Barsham. Con esta anotación, el astro portugués alcanzó la histórica cifra de 987 goles oficiales en su carrera profesional, quedando a tan solo 13 tantos de la mítica barrera de los 1,000 tantos. A pesar del golpe inicial, el conjunto catarí reaccionó rápido y encontró el empate al 22' por conducto de Mohammed Waad, quien aprovechó un tiro de esquina cobrado por Akram Afif para mandar el balón al fondo de la red. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¡¡LE PEGÓ CON FURIA!! Cristiano Ronaldo cruzó un derechazo infernal al ángulo para marcar su gol ante Al Sadd y llegar a los 987 en su carrera. ¡A 13 de los mil! ¡Siuuu!📺 La #AFC Champions League, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/ETSInq4Tlc — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026

El propio Cristiano estuvo cerca de aumentar su cuenta personal al 35' tras una asistencia de Ângelo Gabriel, pero el VAR anuló la jugada por posición adelantada. Antes del descanso, el panorama cambió drásticamente para la visita cuando el goleador Waad vio la tarjeta roja en el tiempo añadido, dejando a su equipo en inferioridad numérica. Con un hombre más sobre el terreno de juego, el Al-Nassr salió decidido a recuperar la ventaja en la parte complementaria y lo logró al 52' con una auténtica obra de arte. Luego de un pase de cabeza de Ângelo en la frontal del área, Joao Félix, quien se encontraba de espaldas al arco, se elevó por los aires y conectó una espectacular chilena que dejó sin oportunidad al arquero rival. La acrobacia desató la euforia total en el estadio y de inmediato comenzó a ser postulada en redes sociales como una firme candidata al Premio Puskás. Más allá del espectáculo visual, la actuación de la dupla lusa consolidó un récord individual adicional para el capitán del equipo.

¡¡COMO UNA VEZ LO HIZO CRISTIANO ANTE JUVENTUS!! JOAO FELIX Y UNA CHILENA INFERNAL SOÑADA PARA MARCAR EL SEGUNDO DE AL NASSR ANTE AL SADD. ¡EL MEJOR GOL DEL AÑO!📺 La #AFC Champions League, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/91kOZ9wL0Z — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026