Jose Mourinho, técnico del Real Madrid, introduce seis cambios en la alineación respecto al último partido de su equipo en el encuentro de la quinta jornada de la Liga de Campeones ante el PSV Eindohoven, incluida la ya anunciada titularidad de Vinícius, que fue suplente ante el Celta, y la ausencia de Bellingham.

Había avisado el técnico en la rueda de prensa previa que, ante la acumulación de partidos, con tres en ocho días, introduciría rotaciones. Courtois repite en la portería, pero en los laterales Valverde y Cucurella sustituyen a Trent y Carreras, y Militao y Rüdiger entran en el centro de la zaga.