La emoción del mejor fútbol de clubes del mundo regresa este martes con el arranque de la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Nueve compromisos de alto calibre pondrán a prueba a los principales candidatos al título europeo en un momento clave del calendario, donde cada punto resulta determinante para asegurar la clasificación directa a los octavos de final y evitar la ronda de repesca.

La acción comenzará desde muy temprano para el público hondureño con dos duelos programados a las 11:45 de la mañana. En territorio turco, el Galatasaray recibirá la visita del Aston Villa en el RAMS Park de Estambul, mientras que en el extremo norte del continente, el Bodø/Glimt medirá fuerzas ante el LASK Linz en el Aspmyra Stadion. El plato fuerte de la tarde se servirá a partir de las 2:00 PM, franja en la que se disputarán de manera simultánea siete encuentros de primer nivel. Entre los compromisos más atractivos destaca la presentación del Real Madrid, que recibirá al PSV Eindhoven en el estadio Santiago Bernabéu con la consigna de hacer respetar su localía frente a un conjunto neerlandés siempre peligroso. A esa misma hora, Inglaterra albergará dos choques que prometen intensidad de principio a fin. En el Etihad Stadium, el Manchester City se enfrentará al Napoli en un duelo de estilos ofensivos, mientras que en Londres, el Arsenal protagonizará un vibrante compromiso frente al Borussia Dortmund en el Emirates Stadium. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La cartelera se completará con otros cuatro partidos que mantendrán en vilo a los seguidores del torneo continental. El Feyenoord chocará contra el Porto en Róterdam, el Leipzig recibirá al Lens en suelo alemán, el Slovan Bratislava se verá las caras ante el Real Betis en Eslovaquia y el Como de Nico Paz hará los honores frente al AEK Atenas en Italia. Cabe mencionar que el hondureño Kervin Arriaga se perderá el partido contra el conjunto italiano tras la fractura de clavícula que sufrió el sábado y estará por lo menos dos meses fuera de los terrenos de juego.

TRANSMISIÓN DE LOS PARTIDOS

Para los aficionados en Honduras, la cobertura televisiva de toda la jornada estará disponible en vivo a través de las distintas señales de ESPN en los sistemas de televisión por cable. Asimismo, quienes prefieran seguir los encuentros desde dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes podrán acceder a la transmisión íntegra mediante la plataforma de streaming Disney+. Con este menú de partidos, la Champions League garantiza una jornada llena de goles, estrategia y emociones para los seguidores catrachos, quienes podrán disfrutar de principio a fin de una fecha decisiva rumbo a la recta final de la primera fase del certamen.