El Como de Fábregas propinó una paliza histórica en Francia por la Champions League

Nueve goles del Como de Cesc Fàbregas sepultaron este miércoles a un Lens muy lejos del nivel de la Champions, doblegado por un equipo que convirtió el partido en un auténtico festival goleador, que le afianza entre los primeros clasificados y le permite, una vez más, hacer historia. El equipo de Fàbregas no levanta el pie del acelerador. Con tres victorias y una derrota, se sitúa entre los ocho primeros del torneo y supone un quebradero de cabeza para sus rivales. Hoy, con el Lens de víctima, además de mostrar el juego compacto que le caracteriza, se convirtió en una máquina de hacer goles (1-9).

No tardó el Como en abrir el marcador, con el griego 'Tasos' Douvikas como protagonista tras aprovechar en el minuto 7 un preciso cabezazo de Máximo Perrone para anticiparse a la defensa y batir al guardameta con un remate a bocajarro. Suma y sigue el '9' del club italiano. Después de unos primeros compases marcados por la constante interrupción del juego, primero por la revisión en el VAR de un posible penal por mano a favor del Lens que finalmente se anuló y luego por un duro choque de cabezas entre Franjo Ivanovic y Marc Oliver Kempf, el Como consolidó su ventaja. De nuevo Douvikas, que se encontraba en el lugar correcto en el momento justo, empujó a la red en el 32 un balón servido por Álex Valle con un preciso pase al vuelo, que culminó así una buena jugada colectiva iniciada por el portero, Jean Butez. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El equipo italiano fue por más, y cuando se habían cumplido 40 minutos, Nico Paz se sumó a la fiesta. El argentino dedicó su gol a Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido tras un duro choque con el portero del Andorra, Jesús Owono.

Honouring Jesús de Miguel Alameda 🖤🕊️Our thoughts are with his loved ones and the entire community at @CDTOficial https://t.co/TgCQLxGL4u — Como1907 (@Como_1907) November 4, 2026

El Como sentenció el partido demasiado pronto, en 45 minutos y en medio de las protestas de los jugadores y aficionados del Lens por dos manos dentro del área que no fueron señaladas. Pero no se conformó, tenía mucha sed de gol y el asedio a la portería del cuadro francés fue brutal. Desde el 47 al 57, anotares tres dianas, con Lucas Da Cunha, Kempf y Douvikas, que firmó el triplete, como protagonistas. El griego se puso, con seis tantos, líder de la tabla de goleadores de la Champions League. En tan solo una hora, el conjunto de Fàbregas endosó seis goles a su rival. En el 62, Mattia Liberali terminó una gran jugada individual dentro del área con un preciso disparo raso que se coló junto al poste derecho.

A historic night in Lens! ⏹️ https://t.co/P1OqwQzZxh — Como1907 (@Como_1907) November 4, 2026