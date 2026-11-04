Tabla Champions League: Real Madrid alcanzó al líder y Barça es desplazado

El equipo francés de Luis Enrique ostenta un pleno de cuatro victorias en igual número de partidos, acumulando 12 puntos y una imponente diferencia de goles de +15.

La fase de liga de la Champions League sigue ofreciendo un espectáculo de alta intensidad. Concluidos los compromisos de la cuarta fecha, el PSG se mantiene como el líder indiscutible del torneo.

Sin embargo, las miradas también se centran en el Real Madrid. Los blancos firmaron un triunfo crucial frente al AEK de Atenas que les permite seguir con su paso perfecto y también sumar 12 unidades en el segundo puesto.

Tanto el PSG como Real Madrid comparten las mismas unidades en la cima del campeonato, salvo que el conjunto parisino tiene mejor diferencia de goles.

Por su parte, el Arsenal se ubica en la tercera plaza con 10 puntos luego de derrotar a domicilio a Slavia Praga por 1-2, resultado que desplazó al Barcelona de Hansi Flick en la clasificación.

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En el cuarto lugar se coloca una de las grandes sorpresas del certamen. El Como que dirige Cesc Fábregas destrozó de visita al Lens de Francia por 1-9 y también registra nueve puntos, dejando al equipo azulgrana en el quinto lugar. Luego se colocan el Aston Villa, Manchester City, Liverpool, Brujas, Sporting, Betis y Borussia Dortmund.