Hakimi revela por qué no le gustó jugar con Messi en el PSG: "Cuando él llegó..."

El mercado de fichajes en 2021 se estremeció por completo con la traumática salida de Leo Messi del Barcelona para unirse como agente libre a las filas del PSG. Aquella contratación prometía convertir al cub francés en uno de los más temidos de Europa, ya que contaba co Neymar, Kylian Mbappé y también habían aterrizado Sergio Ramos, Donnarumma y Achraf Hakimi. Sin embargo, la llegada del astro argentino también provocó cambios en el funcionamiento colectivo que no todos sus compañeros vivieron de la misma manera. Precisamente Hakimi, una de las grandes figuas del actual PSG de Luis Enrique, recordó aquella etapa y explicó por qué no consiguió disfrutar de su experiencia junto a Messi.

Por aquella época la expectativa era enorme, pero construir un equipo equilibrado alrededor de tantos talentos individuales no resultó tan sencillo como podía parecer. Así lo explica el marroquí durante una conversación en el pódcast 'The Bridge'. Hakimi reconoce que la llegada de Leo modificó los planes del conjunto parisino y que ese cambio terminó afectando directamente a su manera de jugar. Según explicó, el equipo comenzó a funcionar de otra forma y dejó de ofrecerle las condiciones que necesitaba para explotar sus principales virtudes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Cuando llegó Messi, el proyecto del PSG cambió. Destruyó el estilo de juego del equipo. Jugábamos de otra manera y, la verdad, yo no lo disfrutaba", recordó el lateral.

"No hacía las cosas que me gustan, como atacar, ser importante y todo eso. Me sentía un jugador pequeño", reveló Hakimi.



Uno de los aspectos que más afectó al futbolista fue la diferencia entre su protagonismo con la selección de Marruecos y su participación en PSG. Mientras que con su país tenía libertad para incorporarse al ataque y asumir responsabilidades, en el equipo francés sentía que no podía mostrar las mismas cualidades. El propio Hakimi recuerda que esa situación también tuvo consecuencias en su rendimiento y en su confianza: "Me resultaba un poco difícil rendir en el PSG como yo quería". Además, admite que recibió críticas por la diferencia entre sus actuaciones con Marruecos y las que ofrecía en el club galo.