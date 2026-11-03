¡Brutal evolución! El impactante cambio físico de Luis Suazo en el Sporting Braga

¡Espectacular cambio físico! Luis Suazo, hijo de la leyenda David Suazo, ha tenido una brutal evolución tras disputar el Mundial Sub-17 con Honduras.
Luis Gabriel Suazo sigue creciendo en el fútbol europeo y también muestra una transformación física que no ha pasado desapercibida.
Su crecimiento en estatura y masa muscular es uno de los aspectos que más llaman la atención en sus fotografías recientes.
Las imágenes que ha compartido en su cuenta de Instagram dejan ver a un futbolista con mayor desarrollo físico, piernas más fuertes y una musculatura más marcada
Su apariencia refleja también el proceso de crecimiento que atraviesa mientras continúa su formación en el fútbol portugués.
Luis Suazo tenía 17 años cuando representó a Honduras en la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar. En aquella competencia, el atacante dejó muestras de su talento, velocidad y capacidad para desequilibrar a los defensores rivales.
Ahora, un año después, el panorama es diferente. El juvenil ha ganado altura y volumen muscular, características que pueden convertirse en herramientas importantes para afrontar las exigencias del fútbol profesional europeo.
Su evolución no es casualidad, pues en Portugal forma parte de una estructura de trabajo que exige disciplina, preparación física y constancia.
El hijo de la Pantera continúa vinculado a las categorías formativas del conjunto portugués, donde busca seguir escalando posiciones y ganarse un espacio entre los futbolistas que pueden llegar al primer equipo.
El extremo izquierdo tiene condiciones para convertirse en una de las próximas apuestas del fútbol hondureño en Europa.
Su velocidad, capacidad de regate y potencia ofensiva son algunas de las cualidades que lo han colocado entre los jóvenes talentos que generan expectativas.
Luis Gabriel llegó al Braga después de su paso por las categorías inferiores de la Juventus de Italia.
En julio de 2025 firmó un contrato por tres temporadas con la institución portuguesa, apostando por continuar su desarrollo en una de las estructuras futbolísticas importantes del país.
Su participación en el Mundial de Qatar también permitió que los aficionados hondureños conocieran más de cerca su potencial.
El atacante formó parte de la generación dirigida por Israel Canales y tuvo participación en la máxima competencia juvenil de la FIFA.
Su nombre también podría aparecer en los planes de José Francisco Molina, actual seleccionador de Honduras. El entrenador español tiene la posibilidad de observar su evolución y valorar una convocatoria para la Selección Nacional absoluta en cualquier momento.