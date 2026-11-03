El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid

Una triste noticia se confirmó este martes en España con el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tras sufrir un paro cardíaco por un fuerte choque con el portero del Andorra, Jesús Owono. Leo Messi, Kylian Mbappé, Real Madrid, Barcelona y otros clubes lamentaron su deceso a los 30 años.
El Tenerife confirmó que Jesús de Miguel falleció hoy a las 8:00 AM luego de pasar toda la noche en la UCI tratando de recuperar el conocimiento luego del fuerte impacto que sufrió ayer en un balón dividido con el portero Jesús Owono durante el partido contra el Andorra por la Segunda División española.
Tras confirmarse la trágica noticia, el Andorra se siente con el "corazón roto y devastado" y le envió el pésame a la familia y compañeros del futbolista.
El exdefensor Gerard Piqué es dueño del Andorra y se pronunció por el deceso del jugador: "Lo siento con toda mi alma. Descanse en paz Jesús".
Koke, capitán del Atlético de Madrid, publicó un sentido mensaje: "Hay noticias ante las que las palabras siempre parecen insuficientes. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y toda la afición del Tenerife".
Y el Atlético también giró un comunicado por la muerte de Jesús de Miguel: "Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del Tenerife. Descanse en paz".
Así reaccionó el extenista español Rafa Nadal tras enterarse que Jesús de Miguel perdió la vida esta mañana.
En la UEFA también lamentaron el fallecimiento de Jesús de Miguel y extendieron sus condolencias a la familia y compañeros del delantero. Además, se confirma que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de esta semana en la Champions League.
El exdelantero español Pedro Rodríguez se siente "muy afectado" por la muerte del futbolista. "Todo mi cariño y amor para su familia y amigos por esta pérdida irremplazable. Un abrazo muy fuerte a todo el tinerfeñismo".
Javier Tebas, presidente de la Liga Española: "Hoy todos compartimos el terrible dolor de una pérdida irreparable. Mi más sentido pésame a su familia, seres queridos, compañeros y todo su club. Todo mi cariño y apoyo en estos momentos tan duros".
Los grandes equipos de Europa enviaron sus más sinceras condolencias y todo el apoyo para el Tenerife y la familia de Jesús de Miguel. El Inter Miami, club donde milita Leo Messi, también lamentó la noticia.
Desde la Premier League expresaron que "nuestros pensamientos están con todos ustedes en este momento increíblemente triste".
A través de sus historias en Instagram, Leo Messi compartió la trágica noticia y escribió: "No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse".
El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé: "Mucha tristeza, no hay palabras. Descanse en paz".
"El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos. Jesús de Miguel ha fallecido a los 30 años de edad. Descanse en paz", fue el comunicado de la entidad merengue.
Y antes de llevar a cabo el último entrenamiento de cara al partido contra el AEK, los jugadores y cuerpo técnico del Real Madrid guardaron un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel en Valdebebas.
"Desde el FC Barcelona lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles.", expresó el club azulgrana.
El presidente del Tenerife, Felipe Miñambres, dio declaraciones tras confirmarse el deceso del jugador y explicó que "vamos a necesitar ayuda profesional, pero también la de todos nuestros seguidores porque ellos trendrán el mismo sentimiento que tenemos hoy".