El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid

"El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos. Jesús de Miguel ha fallecido a los 30 años de edad. Descanse en paz", fue el comunicado de la entidad merengue.