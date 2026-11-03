  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Internacional

El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid

Una triste noticia se confirmó este martes en España con el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife.

03 de noviembre de 2026 a las 09:23
El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
1 de 20

Una triste noticia se confirmó este martes en España con el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tras sufrir un paro cardíaco por un fuerte choque con el portero del Andorra, Jesús Owono. Leo Messi, Kylian Mbappé, Real Madrid, Barcelona y otros clubes lamentaron su deceso a los 30 años.
El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
2 de 20

El Tenerife confirmó que Jesús de Miguel falleció hoy a las 8:00 AM luego de pasar toda la noche en la UCI tratando de recuperar el conocimiento luego del fuerte impacto que sufrió ayer en un balón dividido con el portero Jesús Owono durante el partido contra el Andorra por la Segunda División española.

El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
3 de 20

Tras confirmarse la trágica noticia, el Andorra se siente con el "corazón roto y devastado" y le envió el pésame a la familia y compañeros del futbolista.

El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
4 de 20

El exdefensor Gerard Piqué es dueño del Andorra y se pronunció por el deceso del jugador: "Lo siento con toda mi alma. Descanse en paz Jesús".

El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
5 de 20

Koke, capitán del Atlético de Madrid, publicó un sentido mensaje: "Hay noticias ante las que las palabras siempre parecen insuficientes. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y toda la afición del Tenerife".

El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
6 de 20

Y el Atlético también giró un comunicado por la muerte de Jesús de Miguel: "Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del Tenerife. Descanse en paz".

El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
7 de 20

Así reaccionó el extenista español Rafa Nadal tras enterarse que Jesús de Miguel perdió la vida esta mañana.
El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
8 de 20

En la UEFA también lamentaron el fallecimiento de Jesús de Miguel y extendieron sus condolencias a la familia y compañeros del delantero. Además, se confirma que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de esta semana en la Champions League.

El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
9 de 20

El exdelantero español Pedro Rodríguez se siente "muy afectado" por la muerte del futbolista. "Todo mi cariño y amor para su familia y amigos por esta pérdida irremplazable. Un abrazo muy fuerte a todo el tinerfeñismo".
El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
10 de 20

Javier Tebas, presidente de la Liga Española: "Hoy todos compartimos el terrible dolor de una pérdida irreparable. Mi más sentido pésame a su familia, seres queridos, compañeros y todo su club. Todo mi cariño y apoyo en estos momentos tan duros".
El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
11 de 20

Los grandes equipos de Europa enviaron sus más sinceras condolencias y todo el apoyo para el Tenerife y la familia de Jesús de Miguel. El Inter Miami, club donde milita Leo Messi, también lamentó la noticia.

El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
12 de 20

Desde la Premier League expresaron que "nuestros pensamientos están con todos ustedes en este momento increíblemente triste".

El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
13 de 20

A través de sus historias en Instagram, Leo Messi compartió la trágica noticia y escribió: "No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse".

El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
14 de 20

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé: "Mucha tristeza, no hay palabras. Descanse en paz".

El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
15 de 20

"El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos. Jesús de Miguel ha fallecido a los 30 años de edad. Descanse en paz", fue el comunicado de la entidad merengue.

El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
16 de 20

Y antes de llevar a cabo el último entrenamiento de cara al partido contra el AEK, los jugadores y cuerpo técnico del Real Madrid guardaron un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel en Valdebebas.

El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
17 de 20

"Desde el FC Barcelona lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles.", expresó el club azulgrana.

El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
18 de 20

El presidente del Tenerife, Felipe Miñambres, dio declaraciones tras confirmarse el deceso del jugador y explicó que "vamos a necesitar ayuda profesional, pero también la de todos nuestros seguidores porque ellos trendrán el mismo sentimiento que tenemos hoy".

El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
19 de 20
El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: la reacción de Messi y el gesto del Real Madrid
20 de 20
Cargar más fotos