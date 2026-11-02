Dibu Martínez muestra por qué se cayó su pase a la Juventus: "Me quedó así de por vida"

El arquero argentino finalmente reveló el verdadero motivo por el que su fichaje por la Juventus nunca se pudo concretar después del Mundial 2026.
Emiliano Martínez finalmente rompió el silencio y confesó los verdaderos motivos por los cuales se frustró su traspaso a la Juventus. Tras meses de especulaciones en el mercado de pases, el guardameta destapó una cruda realidad que mantuvo oculta para poder disputar la Copa del Mundo con la selección de Argentina.
El 'Dibu' sufre una severa fractura en el dedo anular de su mano derecha que ponía en riesgo su carrera, y por esta razón el club italiano decidió dar marcha atrás a su fichaje durante la pasada ventana de transferencias.
"Es un arquero que quiere cambiar de club y nosotros buscamos competitividad. Ahora mismo tenemos dos arqueros. Sabemos que es un mercado de pases difícil, pero estamos charlando con los directivos. Nos conocemos bien desde hace muchos años y están constantemente al teléfono intentando encontrar soluciones", explicaba Luciano Spalletti, DT de la Juventus, sobre la posibilidad de fichar al argentino.
Sin embargo, todo se vino abajo en la antesala del Mundial 2026, durante el calentamiento de la final de la Europa League con el Aston Villa. El 'Dibu' sufrió un fuerte impacto que le fracturó la articulación en dos partes. Consciente de que una intervención quirúrgica lo dejaría fuera de la convocatoria de Lionel Scaloni, el portero tomó la arriesgada decisión de infiltrarse, utilizar una férula especial y soportar dolores con tal de defender el arco albiceleste.
La Juventus ya tenía un acuerdo contractual totalmente cerrado con los representantes del 'Dibu'. Ambas directivas ultimaban los detalles de una operación que rondaba los 10 millones de euros en variables, y en Italia se preparaban para recibir al que consideraban el gran golpe del mercado de la Serie A.
No obstante, el castillo de naipes se derrumbó por completo cuando Martínez se sometió a los exámenes médicos en las instalaciones de la Juventus tras las vacaciones posteriores al Mundial. Las resonancias magnéticas dejaron en shock al cuerpo médico del club binconero, revelando que el dedo anular derecho seguía partido literalmente a la mitad y que la lesión se había agravado considerablemente.
La postura del departamento médico de la Juventus fue tajante e inflexible frente a los dirigentes del club. Los especialistas determinaron que era biológicamente imposible que el 'Dibu' compitiera al máximo nivel sin pasar de inmediato por el quirófano, una intervención que demandaría una larga y compleja rehabilitación, obligándolo a perderse gran parte de la temporada que estaba por comenzar.
En sus recientes declaraciones con el periodista Gastón Edul, el propio Martínez revela con total crudeza que la lesión le dejará una secuela estética y de movilidad de por vida, confirmando que ya no puede cerrar el puño derecho por completo.
Emiliano aseguró no arrepentirse de haber postergado su salud y su transferencia a la Juventus, afirmando que el dolor físico y el sacrificio valieron la pena con tal de cumplir el sueño de volver a disputar una final del Mundial a pesar de que la perdió ante España.
"Mirá, Gasti... la verdad es que nadie sabía esto. Es la primera vez que lo muestro. Mirá mi mano derecha. ¿Ves? No lo puedo doblar. Me quedó así de por vida. Me lo rompí en el calentamiento de esa final con el Aston Villa. Cuando me pegó la pelota sentí el 'crack'. El tema es que faltaban 22 días para el Mundial. Fui a ver a los especialistas de mano y todos me dijeron lo mismo, que me tenía que operar", cuenta el arquero.
"Jugué infiltrado, con dolores inhumanos y protegiéndome en los ejercicios. Recién a partir de octavos de final pude empezar a moverlo un poquito más y entrenar normal. Pero claro, terminó el torneo, vinieron las vacaciones y cuando viajo a Turín a hacerme la revisión médica con la Juventus, salta todo", recuerda.
"Yo estaba bajoneado porque se había caído en el último segundo. Pero mi agente me dice: 'Emi, llamó el Chelsea, te quieren ya'. Cuando los médicos del Chelsea vieron los estudios, me dijeron: 'Sabemos que tenés el dedo roto, que te va a quedar una secuela de por vida, pero te queremos igual acá. Nosotros te bancamos la recuperación, ponete a punto y el arco es tuyo'. Me demostraron una confianza bárbara", afirmó.
El 'Dibu' se olvidó de la Juventus y con su dedo fracturado firmó el contrato con los 'Blues' hasta 2028 con opción a una temporada más. "No me arrepiento de nada, valió la pena cada segundo de dolor por ver a la gente argentina feliz", cerró el arquero.
Actualmente, Emiliano se recupera de una fractura de mandíbula que sufrió el pasado 17 de octubre tras un fuerte choque de cabezas en el partidon entre el Chelsea y Everton. Fue intervenido de urgencia y estará fuera de las canchas hasta principios de diciembre, aunque ya comenzó a entrenar poco a poco con su equipo.
"Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo mas importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya", fue la publicación del portero tras salir del quirófano para tranquilizar a sus seguidores.