Dibu Martínez muestra por qué se cayó su pase a la Juventus: "Me quedó así de por vida"

"Mirá, Gasti... la verdad es que nadie sabía esto. Es la primera vez que lo muestro. Mirá mi mano derecha. ¿Ves? No lo puedo doblar. Me quedó así de por vida. Me lo rompí en el calentamiento de esa final con el Aston Villa. Cuando me pegó la pelota sentí el 'crack'. El tema es que faltaban 22 días para el Mundial. Fui a ver a los especialistas de mano y todos me dijeron lo mismo, que me tenía que operar", cuenta el arquero.