Tiene 15 años, sangre africana y podría hacer historia con Honduras en la fecha FIFA

El origen multicultural de Kevin es uno de los aspectos más fascinantes de su perfil biográfico, ya que cuenta con tres nacionalidades elegibles para jugar a nivel internacional. Es hijo de padre ghanés y madre hondureña, lo que inicialmente abría un abanico de posibilidades para su futuro entre Europa, África y América. Sin embargo, ha sido el proyecto deportivo de la FFH el que terminó por seducir por completo tanto al futbolista como a su entorno más cercano.