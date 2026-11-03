El castigo que puede tener Owono tras la muerte de Miguel de Jesús y Piqué rompe el silencio

La muerte de Jesús de Miguel conmociona al fútbol español; Piqué rompe el silencio y se abre el debate sobre el posible castigo que podría recibir Owono tras el choque contra el jugador.
El fútbol español está de luto tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien murió este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, después de sufrir un fuerte golpe durante el partido ante el FC Andorra.
El incidente ocurrió en el minuto 108, cuando el atacante disputó un balón dividido con el guardameta del Andorra, Jesús Owono. Tras el impacto, recibió asistencia médica en el terreno de juego y fue trasladado al hospital, mientras que el portero terminó expulsado.
En medio de la conmoción, Gerard Piqué, máximo accionista y responsable del proyecto deportivo del FC Andorra, rompió el silencio con un mensaje en sus redes sociales: "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús".
El exfutbolista del Barcelona y de la selección española siguió el encuentro disputado en el Heliodoro Rodríguez López y fue visto bastante afectado por lo sucedido. Su publicación fue su primera reacción pública tras conocerse el fallecimiento.
Ahora, una de las principales incógnitas es qué castigo podría recibir Owono. En el ámbito deportivo, el Comité de Competición de la RFEF deberá analizar el acta arbitral y determinar cómo califica la acción que terminó con la expulsión del guardameta.
El artículo 122 contempla el juego peligroso con lesión, sancionado con uno a tres partidos de suspensión o hasta un mes. Si se considera una acción violenta durante el juego con daño grave, el artículo 102 establece entre cuatro y doce partidos.
Una tercera posibilidad sería la agresión, contemplada en el artículo 103, que puede castigarse con seis a quince partidos. Sin embargo, esta calificación exige acreditar la intención de golpear o una acción ajena a la disputa del balón.
La sanción dependerá de las circunstancias y de la valoración de los órganos disciplinarios. La resolución podrá recurrirse ante el Comité de Apelación y posteriormente ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).
En cuanto a una posible responsabilidad penal, las abogadas consultadas por MARCA advierten que la muerte del futbolista no significa automáticamente que Owono haya cometido un delito. El fútbol es un deporte de contacto y los jugadores asumen determinados riesgos al participar.
"El fútbol es un deporte de contacto, y quien lo practica sabe que en un campo se reciben golpes que fuera de él serían impensables", explicó María Barbancho, especialista en Derecho Penal.
La abogada también advirtió que no todas las acciones que terminan en tragedia constituyen delitos: "Eso no quiere decir que detrás de cada entrada que termina en tragedia haya un delito, y menos aún que pueda afirmarse a partir de unas imágenes".
Una eventual investigación podría analizar el artículo 142 del Código Penal, que contempla el homicidio por imprudencia. Si se considera grave, las penas van de uno a cuatro años de prisión; si es menos grave, contempla multas de tres a dieciocho meses.
Para determinar si existe responsabilidad, primero sería necesario esclarecer las circunstancias del impacto, conocer mediante la autopsia la causa del fallecimiento y establecer si existe relación con la acción del partido.
Después, la investigación tendría que determinar si hubo una negligencia grave y si se incumplieron las normas básicas del deber de cuidado. Por ahora, no existe una conclusión que permita afirmar que Owono cometió un delito.
De esta manera, el guardameta podría afrontar una sanción deportiva de hasta quince partidos, dependiendo de la calificación de la jugada, mientras que una eventual condena penal requeriría una investigación que acreditara los elementos de un delito.
Las especialistas también subrayaron que no corresponde adelantar conclusiones sobre la responsabilidad del portero. Será la autoridad judicial, si interviene, la que determine si existen indicios suficientes para exigir responsabilidades penales.
Mientras se esclarecen los hechos, el fútbol español lamenta la muerte de Jesús de Miguel, una tragedia que conmocionó al CD Tenerife, al FC Andorra y a todo el entorno del fútbol español.