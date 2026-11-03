Muerte de Jesús de Miguel: velas, flores y lágrimas en la puerta 9 del estadio del Tenerife

Luego de confirmarse el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, la afición del Tenerife comenzó a volcarse al recinto deportivo para despedirse del delantero español. Una profunda tristeza en las puertas 8 y 9 del estadio.
La muerte del delantero Jesús de Miguel ha teñido de luto al Tenerife y su fiel afición, que este martes han querido rendirle un homenaje espontáneo a las puertas del estadio Heliodoro Rodríguez López, lugar donde sufrió el brutal choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante el partido de la Segunda División de España.
A lo largo de la mañana, mientras aún digerían la triste noticia, los 'Birrias', como popularmente se conoce a los hinchas blanquiazules, se han ido acercando al recinto deportivo con flores, velas y carteles que han depositado en la puerta 8 y 9.
Todo esto en medio de un ambiente de recogimiento poco habitual en un punto de la capital tinerfeña habitualmente ajetreado por el constante trasiego de personas y vehículos.
Jóvenes y mayores se han sumado gradualmente a esta muestra de cariño y respeto, muchos entre lágrimas, otros incapaces de articular palabra y la mayoría guardando un respetuoso silencio.
Los fanáticos que ayer habían acudido al estadio para ver el Tenerife-Andorra, nunca se imaginaron las escenas de angustia y drama que acabarían presenciando.
Gabriel, un seguidor del Tenerife, ha relatado en diálogo con EFE que al ver el fuerte impacto que Jesús de Miguel recibió de Owono, no pensaron "que fuera tan grave". Sin embargo, cuando entraron las camillas y observaron la reacción del resto de futbolistas sobre el campo, tomaron conciencia de lo que estaba pasando.
Diego, otro hincha del equipo, ha contado que instintivamente se llevó las manos a la cabeza con ese lance y que desde entonces todos estuvieron pendientes de las noticias sobre la evolución del jugador del Tenerife.
"Duele pensar que la familia se ha quedado sin una parte... Salió a jugar al fútbol y al final no llegó a casa", lamentó el aficionado.
Alberto, que también estuvo este lunes en el estadio, vivió lo sucedido "con angustia" y se ha preguntado si la ambulancia tuvo que haber entrado al terreno de juego para atender al delantero que perdió la vida a sus 30 años.
Otra espectadora que también depositó flores en la puerta 8 del estadio ha hablado de "una tragedia" y de imágenes de "horror".
La afición del Tenerife reconoce el impacto que le produce haber visto cómo un jugador al que "le tienes un aprecio se debate entre la vida y la muerte", y que al final se haya confirmado su fallecimiento esta mañana. "Es muy duro", expresó un hincha a EFE.
Los aficionados han llenado de flores, velas y carteles de despedida las puertas 8 y 9 del Estadio Heliodoro Rodríguez para rendir un homenaje espontáneo tras el trágico fallecimiento de su delantero, Jesús de Miguel.
Debido a la naturaleza del accidente en el terreno de juego, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación judicial de oficio para esclarecer los detalles médicos y deportivos del suceso.
"Vamos a necesitar ayuda profesional, pero también la de todos nuestros seguidores, porque ellos tendrán el mismo sentimiento que tenemos hoy. El sábado (ante Granada) nos gustaría convocar a toda nuestra afición a las seis de la tarde en el Heliodoro. Le daremos el último adiós entre todos", declaró Felipe Miñambres, presidente del club.