El Príncipe que vio la goleada del Barça, épica remontada del United y PSG destroza

Todo lo que se vivió este miércoles en los partidos del Barcelona, Bayern Múnich, Manchester United, PSG e Inter por la Champions League.
El Barcelona de Hansi Flick sumó su tercera victoria este lunes en la Champions tras derrotar al Aston Villa de Unai Emery en el Camp Nou. El encuentro fue correspondiente a la cuarta fecha de la fase de liga y ambos técnicos se saludaron con un abrazo cuando estaba por sonar el pitazo inicial.
En los palcos no podía faltar la presencia del presidente Joan Laporta, quien estaba bien abrigado debido a la lluvia que caía sobre la ciudad catalana.
Las emociones en el templo azulgrana comenzaron muy temprano. Un error garrafal del Aston Villa en la salida fue aprovechado por Lamine Yamal que definió con la zurda dentro del área a los 7 minutos.
El festejo de Lamine con Raphinha luego de abrir el marcador. El joven de 19 años ya registra cuatro tantos en la presente edición del torneo.
Ante las bajas que sufre el Barcelona en la zona defensiva, Flick le dio la oportunidad a Brian Fariñas. El futbolista español debutó oficialmente en la Champions League y, aunque juega como volante, lo hizo como lateral derecho.
En el segundo tiempo vendría el show de Raphinha. El capitán brasileño hizo dos tantos (52' y 64') para firmar la goleada sobre los ingleses por 3-0. Con este resultado, el club blaugrana es segundo en la tabla con nueve puntos.
Espectador de lujo en el Camp Nou: el Príncipe Guillermo de Gales (centro) vio desde los palcos la victoria del Barça sobre Aston Villa, acompañado por su hijo George.
El heredero al trono británico viajó a Barcelona con su primogénito para animar al conjunto inglés, que fue superado y se queda en el tercer lugar también con nueve unidades.
En otro punto de España, concretamente en el Estadio La Cerámica, el bicampeón PSG no tuvo problemas para destrozar a un frágil Villarreal. El entrenador Luis Enrique salió con sus mejores armas, salvo Dembélé.
Apenas en los primeros 45 minutos, el conjunto francés ya lo tenía sentenciado con un contundente 0-4. Doué, Fabián Ruiz, Joao Neves y Senny Mayulu anotaron en la primera parte.
Fabián Ruiz firmó su doblete en el segundo tiempo y se lo dedicó a Miguel de Jésus, delantero del Tenerife que falleció esta mañana debido a un fuerte choque que sufrió ayer en un partido contra el Andorra.
El PSG terminó goleando al Villarreal por 0-6 y sigue con paso perfecto: 12 puntos en el primer puesto luego de cuatro fechas disputadas. Es el equipo más goleador del certamen con 20 tantos a favor y solo cinco en contra.
Y en la capital española, el Bayern Múnich silenció el Metropolitano tras derrotar al Atlético de Madrid por 0-2 con los goles de Lennart Karl y Konrad Laimer, ambos en la segunda mitad. El conjunto bávaro se coloca en el octavo puesto con ocho puntos.
En Old Trafford, el Manchester United firmó una espectacular remontada ante la Roma (3-2). El portugués Bruno Fernandes se enganchó con Matías Soule antes de que el argentino anotara el primer tanto del partido a los 11'.
Solo cinco minutos más tarde, el neerlandés Donyell Malen no perdonó desde el punto penal y estiró la ventaja para el cuadro italiano.
El United logró marcar el descuento también desde los once metros gracias a Bruno. Hasta ese momento parecía que los 'Red Devils' estaban por sufrir su tercera caída del campeonato, pero vendría lo impensado.
El brasileño Matheus Cunha marcó un doblete en tres minutos (83' y 86') para darle la vuelta al tablero y llevarse los tres puntos ante su gente.
La celebración de Cunha fue tan eufórica que saltó la barda y compartió con los hinchas enloquecidos del United. Pura emoción en el Teatro de los Sueños cuando parecía que el equipo no despertaba.
No satisfecho con anotar un doblete, Cunha también se fue expulsado por doble amarilla. Ya había sido amonestado por quitarse la camiseta y festejar con los hinchas, y luego vio la segunda por esta dura entrada en en 91'. El árbitro le mostró la roja y el delantero se fue a las duchas.
Por su parte, el Inter consiguió una importante victoria en Róterdam tras golear por 0-3 al Feyenoord. Biseck, Esposito y Zielinski le dieron las tres unidades al equipo italiano que suma su segundo triunfo y se ubica en el puesto 14.