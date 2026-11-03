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Alerta roja y alta esperada: Olimpia ultimó detalles para enfrentar al Juticalpa

El duelo ante Juticalpa FC es este miércoles a las 7 y media de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

03 de noviembre de 2026 a las 18:52
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Dos noticias en Olimpia previo al partido de la jornada 13 ante Juticalpa en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. En fotos.
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Olimpia intenta pasar la página de su eliminación de la Copa Centroamericana de Concacaf y concentrarse en el torneo Apertura, donde se mantiene en la primera posición.
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La principal preocupación en el campamento merengue es Jorge Álvarez, quien no pudo realizar el entrenamiento junto al resto de sus compañeros.
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El mediocampista presentó inconvenientes físicos y su participación frente al Juticalpa FC está en duda, por lo que el cuerpo técnico deberá esperar para conocer su evolución.
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La posible ausencia de Álvarez representa una preocupación para Espinel, tomando en cuenta su importancia en la generación de fútbol y el funcionamiento del mediocampo olimpista.

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El volante es una de las piezas habituales del equipo y su disponibilidad será determinante para definir la planificación del compromiso.
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Pero no todas las noticias son negativas para los albos. Michaell Chirinos está de vuelta en los entrenamientos, utilizando una máscara de protección para resguardar la zona del pómulo, donde fue intervenido quirúrgicamente.

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El atacante comienza a acercarse a su retorno a la actividad competitiva después de varios meses fuera de las canchas.
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El pequeño futbolista fue sometido a una cirugía maxilofacial y otorrinolaringológica el pasado 26 de agosto, luego de sufrir un fuerte choque de cabezas con el defensor del Olancho FC, Óscar Almendares, durante el encuentro disputado el 23 de agosto de 2026 en Juticalpa.
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Desde entonces, Chirinos ha cumplido con su proceso de recuperación y ahora trabaja con protección facial para evitar cualquier complicación en la zona intervenida.
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Su regreso representa una noticia alentadora para Eduardo Espinel, que espera recuperar progresivamente a uno de sus jugadores más desequilibrantes.
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Olimpia recibirá este miércoles al Juticalpa FC en el estadio Nacional Chelato Uclés, en compromiso correspondiente a la jornada 13 del Apertura.
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Los merengues necesitan pasar página de su eliminación internacional y defender el liderato, aunque ahora también estarán pendientes de la evolución de Jorge Álvarez y del regreso de Michaell Chirinos.
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El duelo ante Juticalpa FC es este miércoles a las 7 y media de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
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