El Milan arrasa contra el Inter en el derbi y así marcha la tabla de posiciones de la Serie A

El Milan dio un golpe de autoridad en la Serie A tras derrotar este sábado 3-1 al Inter en una vibrante edición del Derby della Madonnina.
El encuentro, correspondiente a la jornada 10 del campeonato italiano, se disputó en el histórico Estadio San Siro, donde los dirigidos por Rúben Amorim se valieron de una espectacular primera mitad para dejar sin capacidad de reacción a su acérrimo rival de patio.
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La fiesta rossonera comenzó muy temprano en el partido gracias a Christian Pulisic. Apenas al minuto 4, el atacante estadounidense aprovechó un centro preciso para conectar un remate de cabeza fulminante que dejó sin opciones al guardameta rival, adelantando al Milan por 1-0.
Los locales mantuvieron la intensidad y, al minuto 10, estiraron la ventaja por medio de Adrien Rabiot, quien firmó una gran jugada colectiva tras ser asistido por el juvenil Diego Moreira.
El Inter, que no contó con algunas piezas clave, intentó reaccionar sacudiéndose el dominio inicial. El descuento de los nerazzurri llegó en el 22' con un testarazo certero de Alessandro Bastoni, que puso el 2-1 provisional y devolvió la esperanza a su afición.
Sin embargo, justo antes del descanso, Diego Moreira se vistió de héroe al definir de tiro libre al 43' para decretar el 3-1 definitivo que liquidó las aspiraciones de la visita.
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Este resultado sacude de forma directa la parte alta de la tabla de posiciones de la Serie A. El Inter llegaba a este duelo compartiendo la cima del torneo, pero la derrota los estanca en 25 puntos tras 10 compromisos. Esto le abre una oportunidad inmejorable a Lazio (25 puntos) para quedarse con el liderato en solitario si logra sumar en su respectivo encuentro de la jornada dominical ante Cagliari.
Por su parte, el Milan respira aliviado y escala posiciones de forma significativa tras un inicio de campaña con algunos altibajos. La victoria en el derbi le permiten llegar a 21 unidades, recortando distancias con los puestos de vanguardia y metiéndose de lleno en la pelea por la clasificación a la próxima Champions League.
La Roma se mantiene firmemente al acecho en la tercera casilla sumando 24 unidades, consolidando un arranque sólido. Más abajo en la clasificación, la gran sorpresa de la temporada sigue siendo el Como, que marcha de manera destacada en la lucha europea con 20 puntos, superando a escuadras tradicionalmente más fuertes como el Frosinone (17) y Napoli (14).
En la parte baja, la lucha por evitar el descenso se vuelve cada vez más dramática. Equipos históricos como la Fiorentina y Parma se encuentran rezagados con apenas 5 unidades, mientras que el Udinese comparte esa misma cifra en la penúltima posición.
El sótano absoluto de la Serie A le pertenece en solitario al Venezia, conjunto que apenas ha podido rescatar 3 puntos en lo que va del torneo.