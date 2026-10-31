El Milan arrasa contra el Inter en el derbi y así marcha la tabla de posiciones de la Serie A

El Milan dio un golpe de autoridad en la Serie A tras derrotar este sábado 3-1 al Inter en una vibrante edición del Derby della Madonnina.

El encuentro, correspondiente a la jornada 10 del campeonato italiano, se disputó en el histórico Estadio San Siro, donde los dirigidos por Rúben Amorim se valieron de una espectacular primera mitad para dejar sin capacidad de reacción a su acérrimo rival de patio.

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La fiesta rossonera comenzó muy temprano en el partido gracias a Christian Pulisic. Apenas al minuto 4, el atacante estadounidense aprovechó un centro preciso para conectar un remate de cabeza fulminante que dejó sin opciones al guardameta rival, adelantando al Milan por 1-0.

Los locales mantuvieron la intensidad y, al minuto 10, estiraron la ventaja por medio de Adrien Rabiot, quien firmó una gran jugada colectiva tras ser asistido por el juvenil Diego Moreira.

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El Inter, que no contó con algunas piezas clave, intentó reaccionar sacudiéndose el dominio inicial. El descuento de los nerazzurri llegó en el 22' con un testarazo certero de Alessandro Bastoni, que puso el 2-1 provisional y devolvió la esperanza a su afición.

Sin embargo, justo antes del descanso, Diego Moreira se vistió de héroe al definir de tiro libre al 43' para decretar el 3-1 definitivo que liquidó las aspiraciones de la visita.