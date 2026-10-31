De costar 28.5 millones a esto: así está el estadio Morazán tras ser destruido por concierto

Esta situación obliga a los equipos que habitualmente juegan como locales en este escenario a modificar su logística y trasladar sus compromisos a otro punto de la ciudad industrial. Clubes como Real España y Marathón, que cuentan con una gran afición en la zona norte, tendrán que utilizar el Estadio Olímpico Metropolitano como alternativa para disputar sus partidos de las siguientes jornadas.