De costar 28.5 millones a esto: así está el estadio Morazán tras ser destruido por concierto

La Liga Nacional de Honduras confirmó un cambio de sede de última hora para el compromiso que sostendrán el Real España y el Juticalpa FC, reprogramando el encuentro para el Estadio Olímpico. La determinación obedece al severo deterioro que sufrió el terreno de juego del Morazán.
El Estadio Francisco Morazán continuará con las puertas cerradas para la práctica del fútbol profesional hasta el próximo 15 de noviembre de 2026. Así lo informó de manera oficial la Liga Nacional de Honduras, confirmando una decisión que altera el desarrollo del torneo local y afecta los planes de los equipos sampedranos.
Las autoridades de la liga comunicaron que el histórico inmueble no estará habilitado para albergar encuentros del campeonato hondureño durante las próximas fechas. Esta inhabilitación dejará fuera de servicio al recinto sampedrano durante las jornadas 12, 13, 14 y 15 de la competición en curso.
El motivo principal del cierre se debe a que las instalaciones del estadio fueron destinadas para albergar un concierto musical. La realización de este tipo de eventos impide la disponibilidad del terreno de juego para los compromisos oficiales de la Liga Nacional.
La organización de este espectáculo exige condiciones especiales en el recinto, como el montaje de escenarios, la colocación de estructuras pesadas y el uso de equipos de producción. Asimismo, se requerirán trabajos posteriores para intentar recuperar las condiciones adecuadas del césped antes de volver a rodar el balón.
Esta situación obliga a los equipos que habitualmente juegan como locales en este escenario a modificar su logística y trasladar sus compromisos a otro punto de la ciudad industrial. Clubes como Real España y Marathón, que cuentan con una gran afición en la zona norte, tendrán que utilizar el Estadio Olímpico Metropolitano como alternativa para disputar sus partidos de las siguientes jornadas.
El hecho ha provocado un fuerte rechazo en el entorno deportivo, considerando la reciente remodelación del recinto. Hace apenas unos meses, la cancha del Estadio Morazán estrenaba un nuevo sistema de riego, un moderno sistema de drenaje y una nueva superficie híbrida.
Sectores del fútbol local y aficionados han expresado su molestia e indignación hacia la Alcaldía de San Pedro Sula por permitir este evento. En el ámbito deportivo existe la profunda preocupación de que se haya destruido o puesto en riesgo la millonaria inversión de 28.5 millones de lempiras destinada al cuidado del lindo campo de juego.
La Municipalidad de San Pedro Sula, entidad propietaria del inmueble, ratificó que el tradicional coloso sampedrano permanecerá cerrado al público durante al menos un mes.
Este lapso se destinará a labores intensivas de agronomía para restaurar la superficie híbrida, la cual presentó daños considerables en un alto porcentaje de su extensión tras el desmontaje de las estructuras del espectáculo.
La obligada mudanza genera profunda preocupación en la junta directiva y el cuerpo técnico del cuadro aurinegro, puesto que el terreno alterno del Estadio Olímpico presenta deficiencias de conservación similares.
La condición del césped en dicho escenario ya fue objeto de duras críticas durante el reciente y accidentado triunfo aurinegro por 4-3 ante el Platense, donde el barro y las irregularidades dificultaron la circulación fluida de la pelota.
El malestar en la cúpula catedrática es evidente, considerando que el equipo venía consolidando una idea de juego vistosa y efectiva sobre la grama del Morazán, factor clave para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones
El cambio de escenario amenaza con neutralizar la propuesta táctica de la plantilla en un tramo crucial de la competencia.
A las deficiencias del terreno se suma la amenaza del factor climático predominante en la zona norte del país. La temporada de lluvias intensas que afecta constantemente a San Pedro Sula suele anegar el rectángulo del Olímpico, convirtiendo la cancha en un terreno extremadamente pesado y propenso a provocar lesiones en los futbolistas.