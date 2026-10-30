Tristeza, rostros serios y cabizbajos: así regresó Motagua tras la eliminación

Jesús Batiz y Emilio Izaguirre mostraron su descontento, seriedad en el Búho y los rostros tristes en la llegada del Motagua a suelo hondureño.
Motagua arribó este viernes a Honduras tras la dura eliminación en semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Cristopher Meléndez se mostró serio y con una llama telefónica al momento de arribar al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Jeffry Miranda tuvo poca oportunidad en la llave entre Motagua vs Liga Deportiva Alajuelense.
Jeffryn Miranda fue uno de los mejores futbolistas del ciclón a pesar de la eliminación en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Rodrigo de Olivera fue uno de los señalados por la eliminación del Motagua en semifinales de la Copa Centroamericana.
Emilio Izaguirre llegó junto al técnico Javier López. Ambos llegaron cabizbajos tras el adiós en el torneo internacional.
El LENTE DIEZ no se perdió ningún detalle de la llegada del Motagua a suelo hondureño. El búho no estaba nada feliz tras la eliminación.
Alejandro Reyes fue otro de los jugadores que tuvo mayor regularidad con el Motagua en la Copa Centroamericana.
Luis Ortiz también mostró mucha seriedad al arribar al Aeropuerto de Palmerola. Motagua merecía más, pero no llegó a la final.
Denis Meléndez fue el único jugador del Motagua que atendió a los medios de prensa en el Aeropuerto de Palmerola.
Rodrigo Gómez sigue sin poder conquistar un cetro centroamericano con Motagua a nivel de torneos de Concacaf.
Marlon Licona ha tenido pocos minutos en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Mientras Motagua hizo su arribo a Honduras, familiares esperaban a otras personas en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
El staff del Motagua mostró su descontento por quedar eliminados en la Copa Centroamericana de la Concacaf.