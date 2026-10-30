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Tristeza, rostros serios y cabizbajos: así regresó Motagua tras la eliminación

Así fue la llegada del Motagua tras la dura eliminación ante Alajuelense por la Copa Centroamericana.

30 de octubre de 2026 a las 14:59
Tristeza, rostros serios y cabizbajos: así regresó Motagua tras la eliminación
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Jesús Batiz y Emilio Izaguirre mostraron su descontento, seriedad en el Búho y los rostros tristes en la llegada del Motagua a suelo hondureño.

 FOTOS: CARLOS CASTELLANOS
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Motagua arribó este viernes a Honduras tras la dura eliminación en semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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Cristopher Meléndez se mostró serio y con una llama telefónica al momento de arribar al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
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Jeffry Miranda tuvo poca oportunidad en la llave entre Motagua vs Liga Deportiva Alajuelense.

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Jeffryn Miranda fue uno de los mejores futbolistas del ciclón a pesar de la eliminación en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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Rodrigo de Olivera fue uno de los señalados por la eliminación del Motagua en semifinales de la Copa Centroamericana.
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Emilio Izaguirre llegó junto al técnico Javier López. Ambos llegaron cabizbajos tras el adiós en el torneo internacional.
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El LENTE DIEZ no se perdió ningún detalle de la llegada del Motagua a suelo hondureño. El búho no estaba nada feliz tras la eliminación.
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Alejandro Reyes fue otro de los jugadores que tuvo mayor regularidad con el Motagua en la Copa Centroamericana.
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Luis Ortiz también mostró mucha seriedad al arribar al Aeropuerto de Palmerola. Motagua merecía más, pero no llegó a la final.
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Denis Meléndez fue el único jugador del Motagua que atendió a los medios de prensa en el Aeropuerto de Palmerola.
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Rodrigo Gómez sigue sin poder conquistar un cetro centroamericano con Motagua a nivel de torneos de Concacaf.
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Marlon Licona ha tenido pocos minutos en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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Mientras Motagua hizo su arribo a Honduras, familiares esperaban a otras personas en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
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El staff del Motagua mostró su descontento por quedar eliminados en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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