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"Se hicieron los ciegos": reclamo a Concacaf e indignación tras el Alajuelense-Motagua

Motagua quedó eliminado ante Alajuelense en la Copa Centroamericana, pero la polémica arbitral desató reclamos contra Concacaf por una jugada no sancionada al Ciclón Azul: "Se hicieron los ciegos".

30 de octubre de 2026 a las 07:13
Se hicieron los ciegos: reclamo a Concacaf e indignación tras el Alajuelense-Motagua
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Motagua quedó eliminado ante Alajuelense en la Copa Centroamericana, pero la polémica arbitral desató reclamos contra Concacaf por una jugada no sancionada al Ciclón Azul: "Se hicieron los ciegos".
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Motagua cayó 2-1 ante la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto de Costa Rica y se quedó a un paso de disputar la gran final del torneo regional.
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Pero más allá del resultado deportivo, una de las acciones que generó mayor controversia ocurrió en la recta final del compromiso. Los jugadores de Motagua reclamaron una posible mano dentro del área de Alajuelense y pidieron una pena máxima que pudo haber cambiado el destino de la eliminatoria.
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La decisión arbitral provocó numerosas reacciones y abrió el debate entre aficionados, periodistas y seguidores del fútbol hondureño, quienes cuestionaron que no se sancionara la acción cuando el Ciclón Azul buscaba desesperadamente el gol que le permitiera igualar el marcador.
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"El VAR en Concacaf es corrupto", disoparó el periodista hondureño Manfredo Reyes.
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"El árbitro se ha comido un penal claro para Motagua", dijo Julio Cruz.
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"Se hicieron los ciegos para eliminar al Motagua", dijo el periodista hondureño Johan Raudales.
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La opinión del periodista hondureño Bebeto Flores.
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Para muchos, esa jugada representó uno de los momentos más determinantes de una eliminatoria que se definió por un margen muy estrecho.
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El mensaje de Mario Figueroa en su red social de Facebook.
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El reclamo tomó todavía más fuerza por el contexto del partido. Motagua había llegado al cierre con el marcador 2-1 en contra, pero necesitaba una anotación para mantener sus aspiraciones de alcanzar la final. Un eventual penal le habría dado una oportunidad inmejorable para buscar el empate y cambiar el desenlace de la serie.
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La derrota ante Alajuelense supone un duro golpe para Motagua, que soñaba con representar a Honduras en la final de la Copa Centroamericana 2026. El equipo luchó hasta el último momento y estuvo cerca de forzar un desenlace diferente, pero terminó pagando caro los errores y las oportunidades que no pudo aprovechar.
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Diario El Heraldo.
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Mensaje de Concacaf destacando al Alajuelense.
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Fox Sports Honduras.
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Everaldo Herrera de Costa Rica dejó su punto de vista.
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La eliminación ya es una realidad y el boleto a la final quedó en manos de Alajuelense, que se enfrentará al Cartaginés en una final entre clubes costarricenses.
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ESPN DEPORTES.
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Gustavo Roca señaló que "Alajuelense es el verdadero Real Madrid de Centroamérica".
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Prensa de Costa Rica.
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