  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación

Las postales que dejó el compromiso internacional entre Motagua y Alajuelense por la semifinal de vuelta de Copa Centroamericana.

29 de octubre de 2026 a las 21:24
Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
1 de 17

NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Locura de la Liga Deportiva Alajuelense, los dos villanos inesperados en Motagua y la tristeza del mimado tras la eliminación.

 FOTOS: ALAJUELENSE | LOKOS X MOTAGUA | CAPTURAS
Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
2 de 17

Alejandro Reyes fue uno de los jugadores más importantes que tuvo el ciclón ante Alajuelense por la vuelta de las semifinales, pero el volante zurdo no pudo gravitar.
Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
3 de 17

Previo al inicio de la semifinal, los jugadores del Motagua hicieron una oración en el campo de juego del Alajuelense.
Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
4 de 17

Alajuelense pegó en el marcador a los 18 minutos, y la fiesta de sus hinchas no se hicieron esperar.
Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
5 de 17

Juanpi abrió la lata con un golazo y la locura no se hizo esperar en el Estadio Alejandro Morera Soto.
Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
6 de 17

Alajuelense terminó eliminando al Motagua y clasificó a su cuarta final consecutiva de la Copa Centroamericana.

Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
7 de 17

Así festejó Juanpi el gol que le anotó al Motagua por la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana.
Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
8 de 17

Las miradas tristes en los jugadores del Motagua que no pudieron avanzar a la gran final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
9 de 17

Los Revolucionarios asistieron al Estadio Alejandro Mora Soto. Los hinchas del Motagua no dejaron solo a su equipo.
Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
10 de 17

Los hinchas fieles del mimado hicieron el viaje hasta Costa Rica con el objetivo de apoyar a su amado club.
Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
11 de 17

Los jugadores del Alajuelense se volvieron locos tras el dos a cero ante Motagua. El conjunto tico quiere el tetracampeonato. Asimismo, los manudos establecieron un récord: clasificados a su cuarta final consecutiva en la Copa Centroamericana.
Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
12 de 17

El golazo de cabeza de Creichel Pérez. Le ganó el saltó al Búho e incluso lo anticipó. Mal marcaje del defensor azul.
Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
13 de 17

Otros de los villanos del Motagua fue Jonatan Moya. El atacante no sacó el balón del área del Motagua y Alajuelense terminó aprovechando la acción.
Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
14 de 17

Alajuelense festejó con todo y jugará la gran final de la Copa Centroamericana ante Cartaginés.
Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
15 de 17

Juanpi celebró con todo en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela. El volante fue clave en la victoria del equipo manudo.
Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
16 de 17

Esta acción fue polémica: El testazo del Motagua entró y sobrepasó la raya de gol para el descuento del Motagua.

Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación
17 de 17

Esta mano tuvo que ser señalada como tiro penalti tras la mano clara de Gamboa. Lamentable actuación del juez central.

Cargar más fotos