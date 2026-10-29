Los villanos del Motagua, la mano clara que no le pitaron al ciclón y tristeza tras eliminación

NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Locura de la Liga Deportiva Alajuelense, los dos villanos inesperados en Motagua y la tristeza del mimado tras la eliminación.
Alejandro Reyes fue uno de los jugadores más importantes que tuvo el ciclón ante Alajuelense por la vuelta de las semifinales, pero el volante zurdo no pudo gravitar.
Previo al inicio de la semifinal, los jugadores del Motagua hicieron una oración en el campo de juego del Alajuelense.
Alajuelense pegó en el marcador a los 18 minutos, y la fiesta de sus hinchas no se hicieron esperar.
Juanpi abrió la lata con un golazo y la locura no se hizo esperar en el Estadio Alejandro Morera Soto.
Alajuelense terminó eliminando al Motagua y clasificó a su cuarta final consecutiva de la Copa Centroamericana.
Así festejó Juanpi el gol que le anotó al Motagua por la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana.
Las miradas tristes en los jugadores del Motagua que no pudieron avanzar a la gran final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Los Revolucionarios asistieron al Estadio Alejandro Mora Soto. Los hinchas del Motagua no dejaron solo a su equipo.
Los hinchas fieles del mimado hicieron el viaje hasta Costa Rica con el objetivo de apoyar a su amado club.
Los jugadores del Alajuelense se volvieron locos tras el dos a cero ante Motagua. El conjunto tico quiere el tetracampeonato. Asimismo, los manudos establecieron un récord: clasificados a su cuarta final consecutiva en la Copa Centroamericana.
El golazo de cabeza de Creichel Pérez. Le ganó el saltó al Búho e incluso lo anticipó. Mal marcaje del defensor azul.
Otros de los villanos del Motagua fue Jonatan Moya. El atacante no sacó el balón del área del Motagua y Alajuelense terminó aprovechando la acción.
Alajuelense festejó con todo y jugará la gran final de la Copa Centroamericana ante Cartaginés.
Juanpi celebró con todo en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela. El volante fue clave en la victoria del equipo manudo.
Esta acción fue polémica: El testazo del Motagua entró y sobrepasó la raya de gol para el descuento del Motagua.
Esta mano tuvo que ser señalada como tiro penalti tras la mano clara de Gamboa. Lamentable actuación del juez central.