  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense

Javier López ya tiene su 11 confirmado para el partido contra Alajuelense y presenta dos cambios con respecto a la ida.

29 de octubre de 2026 a las 18:02
Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense
1 de 15

Javier López ya tiene su 11 confirmado para el partido contra Alajuelense y presenta dos cambios con respecto a la ida.
Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense
2 de 15

Luis Ortíz: el arquero es uno de los indiscutibles y puede ser una pieza clave para la clasificación. Este 11 lo dio a conocer el periodista hondureño Gustavo Roca.
Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense
3 de 15

CHRISTOPHER MELÉNDEZ: el Búho es no de los cambios que tiene confirmados Motagua para la vuelta contra Alajuelense. El capitán se perdió la ida por acumulación de tarjetas.
Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense
4 de 15

Giancarlo Sacaza: es uno de los inamovibles de Javier López.
Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense
5 de 15

Luis Vega: es otro que no se mueve de la zaga y que tiene que ser pieza clave en busca de la clasificación.
Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense
6 de 15

Cléver Portillo: importante con sus desborde para enviar centros al delantero.
Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense
7 de 15

Óscar Discua: el destructor de juego y el que ayuda a la defensa en los complementos.
Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense
8 de 15

Denis Meléndez: uno de los líderes del mediocampo, uno volante mixto que cumple dos funciones, crear y destruir.
Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense
9 de 15

Alejandro Reyes: el que maneja los tiempos, el que debe ponerse el equipo al hombro.
Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense
10 de 15

Jefryn Macías: uno de los extremos que presenta Motagua en el Morera Soto.
Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense
11 de 15

Jesús Batiz : ya sabe lo que es jugar en Costa Rica y Motagua espera que le funcione.
Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense
12 de 15

JONATHAN MOYA: tomará el puesto de 9 y buscará hacerle daño a su exequipo.
Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense
13 de 15

Búho x Santamaría : es uno de los cambios de Javier López.
Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense
14 de 15

Moya x De Olivera: el uruguayo parte desde el banquillo y será una de las opciones para la segunda parte.
Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense
15 de 15

Javier López ya sabe lo que es ganar en el Morera Soto y busca de nuevo el batacazo.
Cargar más fotos