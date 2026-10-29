Cambios confirmados: el 11 titular de Motagua para el batacazo ante Alajuelense

Javier López ya tiene su 11 confirmado para el partido contra Alajuelense y presenta dos cambios con respecto a la ida.
Luis Ortíz: el arquero es uno de los indiscutibles y puede ser una pieza clave para la clasificación. Este 11 lo dio a conocer el periodista hondureño Gustavo Roca.
CHRISTOPHER MELÉNDEZ: el Búho es no de los cambios que tiene confirmados Motagua para la vuelta contra Alajuelense. El capitán se perdió la ida por acumulación de tarjetas.
Giancarlo Sacaza: es uno de los inamovibles de Javier López.
Luis Vega: es otro que no se mueve de la zaga y que tiene que ser pieza clave en busca de la clasificación.
Cléver Portillo: importante con sus desborde para enviar centros al delantero.
Óscar Discua: el destructor de juego y el que ayuda a la defensa en los complementos.
Denis Meléndez: uno de los líderes del mediocampo, uno volante mixto que cumple dos funciones, crear y destruir.
Alejandro Reyes: el que maneja los tiempos, el que debe ponerse el equipo al hombro.
Jefryn Macías: uno de los extremos que presenta Motagua en el Morera Soto.
Jesús Batiz : ya sabe lo que es jugar en Costa Rica y Motagua espera que le funcione.
JONATHAN MOYA: tomará el puesto de 9 y buscará hacerle daño a su exequipo.
Búho x Santamaría : es uno de los cambios de Javier López.
Moya x De Olivera: el uruguayo parte desde el banquillo y será una de las opciones para la segunda parte.
Javier López ya sabe lo que es ganar en el Morera Soto y busca de nuevo el batacazo.