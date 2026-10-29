"Biberones" y "Dientes de Leche" estrenan canchas en el Complejo José Simón Azcona

EN FOTOS: CONDEPOR renueva dos canchas para impulsar el fútbol formativo. Aquí te compartimos las postales de los innovados recintos.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) recibió las obras de remodelación de las canchas “Biberones” y “Dientes de Leche”, ubicadas en el Complejo José Simón Azcona, con el objetivo de fortalecer los espacios destinados a la formación de nuevos talentos del fútbol hondureño.
Los trabajos, entregados el 28 de octubre de 2026, representan un avance en el mejoramiento de la infraestructura deportiva nacional, especialmente para los niños y jóvenes que comienzan su camino en la práctica del balompié.
Ambos escenarios de fútbol 5 fueron acondicionados con grama sintética y sistemas de drenaje, además de techos con bajantes para aguas lluvias, iluminación, cercos de malla, pintura y accesorios necesarios para el desarrollo de las actividades deportivas.
En la cancha “Biberones” también se ejecutaron labores de nivelación del terreno y se instalaron graderías techadas, con el propósito de mejorar las condiciones del recinto para los entrenamientos y la presencia de los acompañantes.
El viceministro Vinicio Valdés realizó una supervisión de las instalaciones para constatar el estado de las obras y verificar que cumplieran con los estándares requeridos para su utilización por parte de los deportistas.
Estas mejoras permitirán que los pequeños futbolistas cuenten con espacios más adecuados para entrenar, perfeccionar sus habilidades y avanzar en las distintas etapas de su desarrollo deportivo desde las categorías de iniciación.
La renovación de las canchas también busca favorecer la formación de nuevos talentos, brindando condiciones que contribuyan al aprendizaje, la disciplina y el crecimiento de los niños y jóvenes que practican esta disciplina.
Además del componente competitivo, los escenarios están destinados a promover la convivencia y el aprovechamiento positivo del tiempo libre mediante el deporte, en instalaciones que ofrecen mejores condiciones para sus usuarios.
La entrega de los trabajos forma parte de la visión gubernamental de fortalecer la infraestructura deportiva del país y ampliar las oportunidades para que la población tenga acceso a espacios apropiados para la actividad física.
Asimismo, la iniciativa reafirma el compromiso de las autoridades deportivas, encabezadas por el ministro Gerardo Fajardo, con la niñez y juventud hondureña, mediante la recuperación y el mejoramiento de instalaciones para su formación integral.
Con estas obras, CONDEPOR busca consolidar el Complejo José Simón Azcona como un punto de referencia para el desarrollo de las categorías menores y el impulso de las futuras generaciones de futbolistas.