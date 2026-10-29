"Biberones" y "Dientes de Leche" estrenan canchas en el Complejo José Simón Azcona

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) recibió las obras de remodelación de las canchas “Biberones” y “Dientes de Leche”, ubicadas en el Complejo José Simón Azcona, con el objetivo de fortalecer los espacios destinados a la formación de nuevos talentos del fútbol hondureño.