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"Biberones" y "Dientes de Leche" estrenan canchas en el Complejo José Simón Azcona

La renovación de “Biberones” y “Dientes de Leche” representa un paso más en el fortalecimiento de los espacios deportivos nacionales, con instalaciones que permitirán a los jóvenes atletas entrenar y desarrollar su talento en mejores condiciones.

29 de octubre de 2026 a las 14:16
Biberones y Dientes de Leche estrenan canchas en el Complejo José Simón Azcona
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EN FOTOS: CONDEPOR renueva dos canchas para impulsar el fútbol formativo. Aquí te compartimos las postales de los innovados recintos.

 FOTOS: CONDEPOR HONDURAS.
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La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) recibió las obras de remodelación de las canchas “Biberones” y “Dientes de Leche”, ubicadas en el Complejo José Simón Azcona, con el objetivo de fortalecer los espacios destinados a la formación de nuevos talentos del fútbol hondureño.
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Los trabajos, entregados el 28 de octubre de 2026, representan un avance en el mejoramiento de la infraestructura deportiva nacional, especialmente para los niños y jóvenes que comienzan su camino en la práctica del balompié.
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Ambos escenarios de fútbol 5 fueron acondicionados con grama sintética y sistemas de drenaje, además de techos con bajantes para aguas lluvias, iluminación, cercos de malla, pintura y accesorios necesarios para el desarrollo de las actividades deportivas.
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En la cancha “Biberones” también se ejecutaron labores de nivelación del terreno y se instalaron graderías techadas, con el propósito de mejorar las condiciones del recinto para los entrenamientos y la presencia de los acompañantes.
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El viceministro Vinicio Valdés realizó una supervisión de las instalaciones para constatar el estado de las obras y verificar que cumplieran con los estándares requeridos para su utilización por parte de los deportistas.
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Estas mejoras permitirán que los pequeños futbolistas cuenten con espacios más adecuados para entrenar, perfeccionar sus habilidades y avanzar en las distintas etapas de su desarrollo deportivo desde las categorías de iniciación.
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La renovación de las canchas también busca favorecer la formación de nuevos talentos, brindando condiciones que contribuyan al aprendizaje, la disciplina y el crecimiento de los niños y jóvenes que practican esta disciplina.
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Además del componente competitivo, los escenarios están destinados a promover la convivencia y el aprovechamiento positivo del tiempo libre mediante el deporte, en instalaciones que ofrecen mejores condiciones para sus usuarios.
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La entrega de los trabajos forma parte de la visión gubernamental de fortalecer la infraestructura deportiva del país y ampliar las oportunidades para que la población tenga acceso a espacios apropiados para la actividad física.
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Asimismo, la iniciativa reafirma el compromiso de las autoridades deportivas, encabezadas por el ministro Gerardo Fajardo, con la niñez y juventud hondureña, mediante la recuperación y el mejoramiento de instalaciones para su formación integral.
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Con estas obras, CONDEPOR busca consolidar el Complejo José Simón Azcona como un punto de referencia para el desarrollo de las categorías menores y el impulso de las futuras generaciones de futbolistas.
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