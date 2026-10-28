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La desgarrada imagen de Bennett, otro error de Menjívar y las leyendas

Olimpia quedó eliminado de la Copa Centroamericana ante Cartaginés. Estos fueron los rostros de la tristeza del albo.

28 de octubre de 2026 a las 23:41
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Olimpia quedó eliminado de la Copa Centroamericana ante Cartaginés. Estos fueron los rostros de la tristeza del albo.

 Alex Pérez
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La leyenda de Olimpia, Wilson Palacios, estuvo en el estadio Nacional para ver a su olimpia. Así fue captado por el lente de DIEZ.

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Johnny Palacios también estuvo presente, los olimpistas tienen buenos recuerdos del exdefensor.

 Alex Pérez
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La afición le cumplió a Olimpia, el Nacional se visti de tricolor.

 Alex Pérez
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Otra foto más del llenazo que hizo la afición merengue en el estadio Nacional.

 Alex Pérez
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Los primeros minutos fueron vibrantes y Nicolás Dibble se encargaba con Carlos Barahona.

 Alex Pérez
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Edwin Rodríguez también se encaró con algunos jugadores de Cartaginés.

 Alex Pérez
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Olimpia se puso a ganar tras un error en la salida de Kevin Briseño. El arquero no tuvo su mejor encuentro.
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Al final de la jugada, Luis Olivas marcó un autogol para poner la serie 1-1.
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Olimpia quería volver a una final de Concacaf y comenzaba bien en su casa.
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La afición del Olimpia vivió momentos de enorme euforia cuando Emanuel Hernández logró enviar el balón al fondo de la red para colocar el 2-0 parcial ante el Cartaginés.

Kevyn Oseguera
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El árbitro central, Adonis Carrasco, mantuvo la incertidumbre sobre el terreno de juego durante varios minutos mientras esperaba la comunicación con el VAR. Aunque en un principio se pensaba que la revisión principal era para confirmar la posición adelantada del delantero, la realidad detrás de la larga pausa era completamente distinta.
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Tras una larga espera que mantuvo a todos los espectadores en vilo, el silbante central tuvo que acudir personalmente a la pantalla del VAR para analizar con detalle la acción previa. Fue ahí donde la repetición reveló una infracción que pocos habían logrado percatarse en la velocidad de la jugada en vivo.
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Alonso Hernández empareja los cartones tras anotación en el segundo palo de Olimpia. Golazo con derecha.
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Cartaginés encontró el gol que tanto estaba buscando como visitante para soñar con una final.
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Otro error de Kevin Briseño. El arquero de Cartaginés volvió a salir mal y esta vez fue bien aprovechado por Jorge Benguché.
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El toro se metió con todo y pelota a la potería contraria y ponía el 2-1.
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Olimpia soñaba con meterse a la final enfrente de su afición.
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Jorge Benguché marcó, pero falló varias.
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En los minutos finales y tras una mala salida de Edrick Menjívar en busca del empate, Cartaginés marcó el 2-2 final.
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Menjívar hizo un gran recorrido para evitar el segundo de Catago, pero no pudo alcanzar el balón.
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Olimpia quedó eliminado en semifinales y otra vez se queda a las puertas de una final en la Copa Centroamericana.
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El León no pudo cumplirle a su gente...
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Eduardo Espinel fue a despedirse de los árbitros que no influyeron nada en el juego.
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También fue a darle la mano a sus rivales...
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Las caras de decepción de Olimpia eran evidentes.
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Jorge Benguché, a pesar de marcar su tanto, no estuvo efectivo.
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La desgarradora imagen de Clinton Bennett, el jugador se fue solo tras el amargo trago de la eliminación.
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El defensor tuvo un buen partido y a pesar de eso Olimpia no clasificó.
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Al final se despidió de la afición.
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Eduardo Espinel no ha podido dar con la tecla en la Copa Centroamericana.
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Edrick Menjívar fue uno de los más señalados.
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Nicolás Dibble se fue triste.
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