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Las hermosas aficionadas de Olimpia que engalanan la semi de Copa Centroamericana

Hermosas aficionadas se hicieron presente en el Chelato Uclés para alentar a Olimpia y buscar la clasificación a la gran final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026.

28 de octubre de 2026 a las 21:16
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Hermosas aficionadas se hicieron presente en el Chelato Uclés para alentar a Olimpia y buscar la clasificación a la gran final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026.
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¡El Nacional se viste de blanco! La afición de Olimpia respondió al llamado y llenó las gradas del estadio Chelato Uclés para alentar al León en una noche decisiva.
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Los colores blanco y azul del Olimpia predominan en las gradas, donde los aficionados se prepararon para alentar sin descanso a su equipo.
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¿Qué le enseñará? La cara de una de ella lo dice todo. Mucha sorpresa por lo que muestra.
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No hay mañana para el León. Olimpia afronta el desafío de remontar la desventaja de un gol para mantener vivo el sueño de conquistar la Copa Centroamericana. Esta linda chica se vio sorprendido por este atrevido joven.
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Esta hermosa aficionada se miraba distraída en la previa del encuentro, ¿en qué estaría pensando?
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Así fue captada esta aficionada, besándose el escudo de Olimpia que lo lleva en su corazón para buscar la clasificación a la final de Copa Centroamericana.
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Un ambiente digno de una semifinal. El llenazo en el estadio Nacional reflejó la importancia del compromiso, con la afición olimpista soñando con otra noche histórica en el fútbol centroamericano.
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Esta bella aficionada llegó a apoyar al equipo de sus amores, pero bien acompañada

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Linda madre olimpistas junto a su pequeño al que ya le inculca ese sentimiento.
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Esta hermosa aficionada no fue sola, tuvo una cita perfecta en el Chelato Uclés para ver al equipo de sus amores bien acompañada.
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¡Marcando territorio! Este aficionado así fue captado en la previa junto a su bella acompañante y no pasaron desapercibidos por el LENTE DIEZ.
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Linda madre de familia con su bebé en el sector de silla.
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