Filtran el primer fichaje de Real Madrid para la próxima temporada: Mou ya lo aprobó

Sky Sports reveló quién sería el primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada, que ya habría recibido el visto bueno de José Mourinho.
El Real Madrid prepara una posible reestructuración de su mediocampo de cara a la próxima temporada.
La directiva blanca buscaría incorporar un futbolista capaz de liderar el centro del campo.
Entre los nombres que han surgido aparece un internacional argentino que destaca en el fútbol europeo.
El conjunto madridista estaría interesado en reforzar esa zona con un jugador de experiencia y Mourinho ya dio el visto bueno.
Según información atribuida a Sky Sport, el club blanco tendría en la mira a un centrocampista que reúne esas características y el indicado sería Alexis Mac Allister.
El argentino, de 27 años, sobresale por su capacidad para participar tanto en ataque como en defensa.
Su visión de juego le permite conectar con sus compañeros y contribuir a la creación de oportunidades.
Además, su intensidad física y su lectura táctica serían aspectos valorados para fortalecer al equipo.
La posible operación respondería a la intención de encontrar un nuevo referente para la medular madridista.
Mourinho consideraría que el futbolista podría aportar personalidad y estabilidad en una zona clave del terreno de juego.
Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una oferta formal ni un acuerdo para concretar su llegada.
El futuro de Mac Allister dependerá de cómo avance el supuesto interés y de las decisiones que tome el Real Madrid en el próximo mercado de fichajes.
Alexis Mac Allister comenzó su carrera profesional en Argentinos Juniors y posteriormente pasó a Boca Juniors, antes de dar el salto al fútbol inglés.
En 2020 llegó al Brighton, donde se consolidó en la Premier League y destacó por su calidad técnica y su capacidad para llegar al área rival.
En 2023 fichó por el Liverpool, equipo con el que conquistó la Premier League en la temporada 2024-2025, además de convertirse en una pieza importante de la selección argentina, campeona del mundo en Qatar 2022 y de la Copa América en 2021 y 2024.