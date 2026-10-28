Suspenden la jornada de Copa del Rey por terrible accidente en España: más de 60 muertos

La RFEF ha suspendido los 24 partidos de la Copa del Rey programados para este miércoles como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la provincia de Toledo.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha suspendido los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos para este miércoles, tras el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo, centro de España), que ha dejado más de 60 víctimas mortales.
"Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy", anunció en un comunicado.
La RFEF señaló que en próximas fechas informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados. "La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia, poniéndose a disposición de las autoridades para servir de ayuda a las víctimas de esta desolador accidente", afirman.
El organismo también mostró su consternación "por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo" y trasladó su "más sentido pésame" por los fallecidos y su apoyo a las personas afectadas.
"Consternados por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. La RFEF desea trasladar su más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como mandar todo su apoyo a las personas afectadas", afirmó tras el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Toledo.
También LaLiga expresó "su más profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido hoy en Toledo y transmitimos nuestro pésame a los familiares de las víctimas. Nuestros pensamientos están con todas las personas heridas y afectadas".
El balance provisional de fallecidos en el accidente ferroviario ascendió a 68 y hay más de medio centenar de heridos, según el último informe ofrecido por las autoridades desplazadas al lugar del siniestro.
Los servicios de emergencia siguen buscando cuerpos con ayuda de perros entrenados y podrían "aparecer aún más" cadáveres entre los viajeros de los dos trenes, aseguró Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la que pertenece la provincia de Toledo.
"Lo siento muchísimo por las familias y por toda la gente", indicó García-Page, quien detalló que por el momento se han confirmado más de 60 fallecidos en el tren de Iryo y 24 en el de alta velocidad (Ave) de Renfe, mientras que el número de heridos, de diversa consideración, se sitúa en más de 50.
Según comentó en una comparecencia ante los medios visiblemente emocionado, "todavía están pendientes los trabajos para desescombrar" la zona y "remover los amasijos del vagón".
El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un Ave de Renfe y un Iryo, dijeron a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha. El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando embistió al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé), y que, al parecer, se encontraba detenido en la vía.
Según fuentes del Ministerio de Transporte, el choque provocó el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén.
Todo el tráfico ferroviario de esa línea de alta velocidad fue suspendido y se pidió a los viajeros que tuvieran un billete para este recorrido que no acudan a las estaciones. Hasta el lugar se desplazaron numerosos medios terrestres y aéreos de emergencia, incluida una unidad militar especializada, para auxiliar a las víctimas, que son trasladadas a varios hospitales.
El FC Barcelona también lamentó el terrible accidente con un mensaje desde sus redes sociales.
De igual forma lo hizo el Real Madrid con un comunicado oficial a través de su página web.