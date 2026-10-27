Fichajes: Muma regresa, 3 alertas en Olimpia, alta en Real España y revolución en Platense

Mercado de Fichajes: así se mueve el mercado de transferencias de la Liga Nacional. Hubo movimientos en Real España y Platense. ¿Qué pasó con Olimpia y Motagua?
Platense dio un giro total en su dirección técnica. Raúl Cáceres fue separado tras los malos resultados del conjunto selacio en el torneo Apertura.
Minutos después de anunciar el adiós de Cáceres, DIARIO DIEZ adelantó el fichaje del técnico hondureño Reinaldo Tilguath.
Platense también anunció la incorporación de Marlon Peña como asistente técnico de Tilguath.
Reynaldo Tilguath y Marlon Peña fueron presentados este martes como nuevo integrantes del conjunto selacio. El Tiburón buscará evitar el último lugar.
Pero antes de la llegada de Tilguath, Platense anunció cambios en su presidencia. Cristian Andrés dejó la presidencia y quedó a manos de Adalid Puerto, exguardián selacio.
La junta directiva también adelantó otra sorpresa: la contratación de Víctor Bernárdez, quien será el nuevo gerente deportivo del club selacio.
Real España fue el otro club que sorprendió a las puertas de la liguilla. La Máquina fichó al portero al colombiano Andrés Salazar.
Rodrigo "Droopy" Gómez dio declaraciones sobre su futuro: Yo soy muy profesional. A los demás equipos que han querido ficharme se lo hice saber a Emilio de la mejor manera. Esa propuesta se la volveré a plantear en diciembre. Yo en Honduras seguiré jugando”, manifestó el jugador del Motagua.
Exon Arzú podría regresar al fútbol hondureño. El atacante catracho ha sido borrado del Carabobo de Venezuela en diciembre. Su entorno valora buscar otro club.
Edwin Rodríguez podría salir al extranjero en el mercado de invierno. El volante merengue finaliza contrato a finales de este año.
Jorge Benguché es otro de los futbolista de Olimpia que finaliza contrato a finales del torneo Apertura de la Liga Nacional.
Édrick Menjívar adelantó que ya está negociando su renovación con Olimpia. El Saprissa tenía intenciones de fichar al guardián de Olimpia.
Antony "Choco" Lozano finalmente definirá su nuevo club en el mes de diciembre. De momento se encuentra en Estados Unidos y su prioridad es seguir en el extranjero.
Diego Vázquez dejó a entrever que no le cerraría las puertas a dirigir al Olimpia en un futuro.
Luego de 14 años con Juticalpa FC, donde logró 2 ascensos y una Copa de Honduras, asumió el reto con ‘Los Albos’ del Alianza para crear un proyecto ganador. Fue clave para la llegada de Diego Vázquez.
Óscar Loreto Barrios quedará libre al final del torneo Apertura y ya hay varios clubes de Guatemala interesados en ficharle.